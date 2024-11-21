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Генерал КНДР поранений внаслідок удару ЗСУ по Курщині: у ЗМІ розкрили втрати РФ

Руслана Заклінська
21 листопада 2024, 23:05
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Вперше зазнав поранення представник військового керівництва КНДР у війні Росії проти України, повідомили в WSJ.
Генерал КНДР поранений внаслідок удару ЗСУ по Курщині: у ЗМІ розкрили втрати РФ
Під час удару України по Курщині поранено високопоставленого генерала КНДР / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, wikipedia.org

Головне:

  • Внаслідок удару по Курщині поранений високопоставлений генерал КНДР
  • В Мар'їно загинули 18 осіб, ще 33 отримали поранення

Високопоставлений північнокорейський генерал був поранений під час удару ЗСУ по командному пункту в Курській області. Значні втрати є й серед російських військових. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на анонімного західного посадовця.

Водночас у росЗМІ з'явилася інформація, що Збройні сили України завдали удару ракетами Storm Shadow по командному пункту російських військ в селі Мар'їно Курської області. В результаті атаки загинули 18 осіб і ще 33 отримали поранення.

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Серед поранених — троє військових КНДР, у тому числі високопоставлений північнокорейський генерал. Цей інцидент є першим відомим випадком, коли представник військового керівництва Північної Кореї зазнав ушкоджень на російсько-українській війні.

Більшість постраждалих у Курській області — офіцери Південного та Східного військових округів Росії. У момент удару по Мар'їно в командному пункті знаходився перший заступник командувача військ Ленінградського військового округу генерал-лейтенант Солодчук. Його стан наразі невідомий.

Крім цього, під час розбирання завалів о 19:00 стався вибух невідомого снаряда. Внаслідок вибуху постраждали 13 саперів із 88-го саперного полку, серед яких був заступник начальника штабу.

У Силах безпілотних систем повідомили, що оператори успішно провели операцію з коригування та документування результатів вогневого ураження командного пункту ворога в районі населеного пункту Мар'їно на Курщині. Завдання виконав екіпаж БпС "Гарпун" 413 ОББС "Рейд" у співпраці з зведеним загоном БпС 78 ОДШП "Джміль" за допомогою засобів ГК ЗСУ".

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики
Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Удар ракетами Storm Shadow по Курщині - що відомо

Нагадаємо, 20 листопада Сили оборони України вперше використали британські крилаті ракети Storm Shadow для удару по військових цілях в глибині Росії. Удари здійснили у відповідь на залучення північнокорейських військ до війни проти України.

Як повідомляв Главред, ЗСУ випустили 10 крилатих ракет Storm Shadow по об'єкту в Курській області Росії. Російські блогери припускають, що ракетний удар був спрямований на командний пункт, з якого керували 50-тисячним контингентом російських та північнокорейських військ. Удар здійснили п’ять українських бомбардувальників Су-24.

Українські військові завдали удару по садибі в Мар'їно Рильського району Курської області, де міг знаходитися російський військовий штаб з військовими з Північної Кореї. У Мережі з'явилися перші кадри з повітря, на яких видно масштабні руйнування.

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