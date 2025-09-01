Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Найбільша ілюзія": названо головний провал Путіна на саміті в Китаї

Юрій Берендій
1 вересня 2025, 14:41
2320
Росія, втративши вплив й перетворившись на сировинний придаток, не може претендувати на роль рівноправного гравця, попри імперські фантазії Путіна.
Росія є лише сировинним придатком і засобом для послаблення Заходу
Росія є лише сировинним придатком і засобом для послаблення Заходу / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Коваленко:

  • Росія є лише сировинним придатком Китаю та Глобального Півдня для послаблення Заходу
  • Китай давно намагався отримати слабку Росію

Російська пропаганда полюбляє малювати картинку "рівності" російського диктатора та воєнного злочинця Путіна з Сі Цзіньпінем та Моді, однак реальність зовсім інша. Москва давно перетворилася на сировинний придаток і інструмент у руках сильніших гравців, які користуються її слабкістю та залежністю. Про це, коментуючи саміт Шанхайської організації співробітництва, повідомив глава Центр протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, країна, яка є лише сировинним придатком і засобом для послаблення Заходу, не може претендувати на рівність із тими, завдяки кому вона фактично тримається.

відео дня

"Путін живе фантазіями про "відродження імперії" тоді, коли лідери Глобального Півдня знають, що цього ніколи не станеться і просто качають ресурси з РФ задешево, і допомагають карлику відправляти його народ на загибель у війні, випробовуючи деякі власні технологічні рішення у зброї, імітуючи цим допомогу йому в "досягненні цілей", яких ніколи не досягне", - наголошує він.

Він підкреслює, що сучасна Росія втратила вплив у Центральній Азії, на пострадянському просторі та Близькому Сході, а також не здатна захистити власні кордони.

Попри це, вона намагається демонструвати уявну "велич світового масштабу". Особливо іронічно виглядає ставлення Сі Цзіньпіна, враховуючи рівень стратегічного планування Китаю. Адже слабка Росія завжди була вигідна Пекіну — ще з часів СРСР, коли Китай навіть не наблизився до свого нинішнього розвитку.

ШОС
ШОС / Інфографіка: Главред

Чи буде Китай присвоювати території РФ - думка експерта

Як писав Главред, Китай навряд чи забиратиме території у держави-агресора Росії, проте може розмістити там власні військові бази. Водночас Пекін продовжуватиме посилювати економічний вплив на російських землях, використовуючи країну як джерело сировини. Про це заявив колишній співробітник СБУ, військовий аналітик Іван Ступак.

Експерт підкреслив, що економічна експансія Китаю на території РФ лише зростатиме, адже Пекін бачить у Росії насамперед свій сировинний придаток — невичерпне та надзвичайно дешеве джерело ресурсів.

"Прикладом того, як Китай діє у своїх інтересах, є історія з проектом Сила Сибіру-2. Росія двічі намагалася втягнути в проєкт Китай, але обидва рази отримала відмову. Китайці сказали росіянам приблизно таке: будуйте за свої гроші і продавайте нам газ за ціною, як для внутрішнього споживача", - зазначив Ступак.

Саміт ШОС в Китаї - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з 31 серпня по 3 вересня 2025 року президент Росії, диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін здійснює чотириденний візит до Китаю. У програмі передбачена участь у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні, відвідання військового параду в Пекіні на честь 80-ї річниці Перемоги над Японією у Другій світовій війні, а також проведення низки двосторонніх зустрічей.

Під час саміту ШОС Путін озвучив низку відверто цинічних заяв щодо війни проти України та представив власне бачення так званого "мирного плану".

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначив, що президент США Дональд Трамп фактично не має важелів впливу на країну-агресора. Єдиною особою, здатною реально вплинути на російського диктатора, є лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ШОС КНР Володимир Путін Путін новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Янукович вперше з 2022 року вийшов із зверненням щодо України - що він сказав

Янукович вперше з 2022 року вийшов із зверненням щодо України - що він сказав

15:28Світ
На які області України реально націлилася РФ: злили секретні карти Герасимова

На які області України реально націлилася РФ: злили секретні карти Герасимова

15:06Війна
"Найбільша ілюзія": названо головний провал Путіна на саміті в Китаї

"Найбільша ілюзія": названо головний провал Путіна на саміті в Китаї

14:41Світ
Реклама

Популярне

Більше
Дощі з грозами ширяться Україною: які області будуть "плавати"

Дощі з грозами ширяться Україною: які області будуть "плавати"

Поліція знайшла підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія: перші кадри затримання

Поліція знайшла підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія: перші кадри затримання

Гороскоп Таро на вересень 2025: Козерогам - гроші, Водоліям - перешкоди, Рибам - відпустка

Гороскоп Таро на вересень 2025: Козерогам - гроші, Водоліям - перешкоди, Рибам - відпустка

Вдарить мороз і піде сніг: синоптики здивували прогнозом на вересень

Вдарить мороз і піде сніг: синоптики здивували прогнозом на вересень

Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано, він дав перші свідчення - Зеленський

Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано, він дав перші свідчення - Зеленський

Останні новини

16:49

Популярний жест мотоциклістів спантеличує водіїв: що він означає

16:38

Ідеальна лінива страва на вечерю: рецепт простіше простого

16:27

Леся Нікітюк показала крихітку-сина: "Наше все"

16:15

Повернувся в Україну: що Тіна Кароль насправді хотіла від сина

15:59

Працюватиме довше та ефективніше: яку деталь в пилососі потрібно завжди чистити

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
15:47

В Україні знизилися ціни на ключові овочі та фрукти - що і скільки коштує

15:28

Янукович вперше з 2022 року вийшов із зверненням щодо України - що він сказавВідео

15:26

"Точно мав крила": у Києві помер художник-постановник мультфільму "Острів скарбів"

15:23

Денисенко вперше після розлучення з'явилася на публіці з Федінчиком: хто "зіштовхнув" ексів

Реклама
15:06

На які області України реально націлилася РФ: злили секретні карти Герасимова

14:54

Змінили весь світ: базові речі сучасності, які винайшли українціВідео

14:41

"Найбільша ілюзія": названо головний провал Путіна на саміті в Китаї

14:21

Українцям оновили розмір субсидій: для кого зміниться сума

14:17

1 вересня відбудеться премʼєра мультсеріалу "Корисні підказки" від ПЛЮСПЛЮС

14:03

Прем’єра "Віті": старт власного оригінального контенту на Київстар ТБ

14:02

З 1 вересня співробітники ТЦК зобов'язані ходити з бодікамерами: як це працюватиме

13:53

Спека відступає: синоптикиня назвала дату, коли різко впаде температура

13:41

Наталія Могилевська показала старшу доньку: "Ніжна і прекрасна"

13:31

Гороскоп на завтра 2 вересня: Тельцям - недомовка, Скорпіонам - велика удача

13:31

Літак Урсули фон дер Ляєн здійснив екстрену посадку через дії Росії - що сталось

Реклама
13:16

Потап публічно обматюкав відому українку - що сталося

13:14

Масовані удари РФ по Україні можуть повторитися: генерал спрогнозував коли

13:11

Дзвоник під час тривоги: хто з українських зірок повів дітей у школу в День знань

12:57

Чому 2 вересня не можна брати в руки гострі предмети: яке церковне свято

12:47

Лише одна людина може зупинити Путіна, і це не Трамп: Жданов назвав ім'я

12:42

Витримають усе: чотири знаки зодіаку з дивовижним терпінням

12:41

Хто представить Україну на Євробаченні-2026: думка учасника ZiferblatВідео

12:35

Путін передав сигнали Європі і США через територію України - ЗМІ

11:57

Українців закликали терміново закрити вікна та пити багато води - що сталось

11:49

До Києва вперше приїхали лідери фракцій коаліції Німеччини: яка мета візиту

11:48

"Поїде до батька в Київ": у Лорак серйозні проблеми з дочкою через нового чоловіка

11:46

Як почистити мікрохвильовку всередині содою і лимоном: чи працюють популярні лайфхакиВідео

11:37

В Україні нашестя нового шкідника: 80% урожаю під загрозою, як протидіяти йомуВідео

11:31

Новий інструмент ЗСУ на фронті: просування армії РФ скоротилося на кілометри

11:14

Експрезидент Ющенко пристрасно заговорив про справжнє кохання

11:05

Знищені гелікоптери та судно РФ: в ГУР показали кадри масованого удару по КримуВідео

10:55

Рибалка під Києвом упіймав величезну рибу: що це за червонокнижний трофей

10:45

Змусила невиліковна хвороба: путініст Якубович пішов на несподіваний крок

10:44

Найгірші дні: коли не можна копати картоплю у вересніВідео

10:43

Китайський гороскоп на завтра 2 вересня: Козлам - занепокоєння, Мавпам - травми

Реклама
10:18

Оля Цибульська захопила шанувальників рідкісними кадрами з чоловіком

10:16

ССО провели зухвалу операцію в Криму - вдалось уразити "жирну" ціль на аеродромі

10:06

Київ примушуватимуть, а Москву - замирятимуть: як Трамп закінчуватиме війну в Україні

09:53

Поліція знайшла підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія: перші кадри затримання

09:47

Росіяни розкритикували Герасимова за брехню про успіхи армії РФ на фронті - ISW

09:22

Будуть залучати ядерну зброю - в Білорусі почались військові навчання ОДКБ

08:50

Різниця двадцять два роки: Аліна Гросу показала рідкісний знімок із братом

08:49

Землю накриє майже 7-бальна магнітна буря: названо дату небезпечного шторму

08:26

Путін в Китаї розкрив свій "план закінчення війни" та назвав цинічну причину її початкуВідео

08:13

Карта Deep State онлайн за 1 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти