"Найбільша ілюзія": названо головний провал Путіна на саміті в Китаї

Росія, втративши вплив й перетворившись на сировинний придаток, не може претендувати на роль рівноправного гравця, попри імперські фантазії Путіна.

Росія є лише сировинним придатком і засобом для послаблення Заходу / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Коваленко:

Росія є лише сировинним придатком Китаю та Глобального Півдня для послаблення Заходу

Китай давно намагався отримати слабку Росію

Російська пропаганда полюбляє малювати картинку "рівності" російського диктатора та воєнного злочинця Путіна з Сі Цзіньпінем та Моді, однак реальність зовсім інша. Москва давно перетворилася на сировинний придаток і інструмент у руках сильніших гравців, які користуються її слабкістю та залежністю. Про це, коментуючи саміт Шанхайської організації співробітництва, повідомив глава Центр протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, країна, яка є лише сировинним придатком і засобом для послаблення Заходу, не може претендувати на рівність із тими, завдяки кому вона фактично тримається.

"Путін живе фантазіями про "відродження імперії" тоді, коли лідери Глобального Півдня знають, що цього ніколи не станеться і просто качають ресурси з РФ задешево, і допомагають карлику відправляти його народ на загибель у війні, випробовуючи деякі власні технологічні рішення у зброї, імітуючи цим допомогу йому в "досягненні цілей", яких ніколи не досягне", - наголошує він.

Він підкреслює, що сучасна Росія втратила вплив у Центральній Азії, на пострадянському просторі та Близькому Сході, а також не здатна захистити власні кордони.

Попри це, вона намагається демонструвати уявну "велич світового масштабу". Особливо іронічно виглядає ставлення Сі Цзіньпіна, враховуючи рівень стратегічного планування Китаю. Адже слабка Росія завжди була вигідна Пекіну — ще з часів СРСР, коли Китай навіть не наблизився до свого нинішнього розвитку.

ШОС / Інфографіка: Главред

Чи буде Китай присвоювати території РФ - думка експерта

Як писав Главред, Китай навряд чи забиратиме території у держави-агресора Росії, проте може розмістити там власні військові бази. Водночас Пекін продовжуватиме посилювати економічний вплив на російських землях, використовуючи країну як джерело сировини. Про це заявив колишній співробітник СБУ, військовий аналітик Іван Ступак.

Експерт підкреслив, що економічна експансія Китаю на території РФ лише зростатиме, адже Пекін бачить у Росії насамперед свій сировинний придаток — невичерпне та надзвичайно дешеве джерело ресурсів.

"Прикладом того, як Китай діє у своїх інтересах, є історія з проектом Сила Сибіру-2. Росія двічі намагалася втягнути в проєкт Китай, але обидва рази отримала відмову. Китайці сказали росіянам приблизно таке: будуйте за свої гроші і продавайте нам газ за ціною, як для внутрішнього споживача", - зазначив Ступак.

Саміт ШОС в Китаї - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з 31 серпня по 3 вересня 2025 року президент Росії, диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін здійснює чотириденний візит до Китаю. У програмі передбачена участь у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні, відвідання військового параду в Пекіні на честь 80-ї річниці Перемоги над Японією у Другій світовій війні, а також проведення низки двосторонніх зустрічей.

Під час саміту ШОС Путін озвучив низку відверто цинічних заяв щодо війни проти України та представив власне бачення так званого "мирного плану".

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначив, що президент США Дональд Трамп фактично не має важелів впливу на країну-агресора. Єдиною особою, здатною реально вплинути на російського диктатора, є лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

