Більше втрат у Кореї та В'єтнамі: у Трампа налякали цифрами жертв ЗСУ у війні

Важливо:
- Втрати ЗСУ більші, ніж армія США втратила у В'єтнамі та в Кореї
- Війна в Україні не буде закінчена "кінетично"
Спеціальний представник США з питань України та Росії, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог заявив, що Україна за три роки повномасштабної російської агресії втратила більше солдатів, ніж США втратили за війну у В'єтнамі та Корейську війну разом узяті.
"Сотні тисяч жертв з обох сторін. Ви знаєте, тільки одна Україна за три роки втратила більше солдатів, ніж ми втратили за всю війну у В'єтнамі і Корейську війну разом узяті", - сказав він в ефірі Fox News.
Келлог вважає, що Трамп зможе закінчити війну, "коли почне діалог". Він також нагадав про виступ президента США Дональда Трампа в Давосі 23 січня і наголосив, що війна не буде закінчена "кінетично", тобто на полі бою, адже "ключову роль відіграє не тільки дипломатія, а й економіка".
"Росія отримує мільярди доларів від продажу нафти. Що, якщо знизити ціну до 45 доларів за барель?" - сказав Келлог, додавши, що "саме так ми збираємося покінчити з цією справою".
"Це не буде зроблено шляхом вбивства один одного. Це не спрацює", - додав американський генерал.
Раніше в NYT розкрили втрати ЗСУ на фронті. Точні дані бойових втрат є засекреченими з обох сторін.
Нагадаємо, Як повідомляв Главред, генерал розповів про катастрофічні втрати РФ на фронті. Суттєвих втрат зазнали озброєння/військова техніка російських військ, повідомив Олександр Павлюк.
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Хто такий Кіт Келлог
Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса.
Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI.
Келлог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки.
Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка передусім, Росія та Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу.
"Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - казав Келлог у червні.
При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй усю її територію" та не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.
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