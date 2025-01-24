Більше втрат у Кореї та В'єтнамі: у Трампа налякали цифрами жертв ЗСУ у війні

Кіт Келлог вважає, що Дональд Трамп зможе закінчити війну, "коли почне діалог".

https://glavred.net/world/bolshe-poter-v-koree-i-vetname-u-trampa-napugali-ciframi-zhertv-vsu-v-voyne-10633748.html Посилання скопійоване

Кіт Келлог прокоментував втрати України / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Офіс президента

Важливо:

Втрати ЗСУ більші, ніж армія США втратила у В'єтнамі та в Кореї

Війна в Україні не буде закінчена "кінетично"

Спеціальний представник США з питань України та Росії, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог заявив, що Україна за три роки повномасштабної російської агресії втратила більше солдатів, ніж США втратили за війну у В'єтнамі та Корейську війну разом узяті.

"Сотні тисяч жертв з обох сторін. Ви знаєте, тільки одна Україна за три роки втратила більше солдатів, ніж ми втратили за всю війну у В'єтнамі і Корейську війну разом узяті", - сказав він в ефірі Fox News.

відео дня

Келлог вважає, що Трамп зможе закінчити війну, "коли почне діалог". Він також нагадав про виступ президента США Дональда Трампа в Давосі 23 січня і наголосив, що війна не буде закінчена "кінетично", тобто на полі бою, адже "ключову роль відіграє не тільки дипломатія, а й економіка".

"Росія отримує мільярди доларів від продажу нафти. Що, якщо знизити ціну до 45 доларів за барель?" - сказав Келлог, додавши, що "саме так ми збираємося покінчити з цією справою".

"Це не буде зроблено шляхом вбивства один одного. Це не спрацює", - додав американський генерал.

Раніше в NYT розкрили втрати ЗСУ на фронті. Точні дані бойових втрат є засекреченими з обох сторін.

Нагадаємо, Як повідомляв Главред, генерал розповів про катастрофічні втрати РФ на фронті. Суттєвих втрат зазнали озброєння/військова техніка російських військ, повідомив Олександр Павлюк.

Інші новини:

Хто такий Кіт Келлог Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса. Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI. Келлог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки. Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка передусім, Росія та Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу. "Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - казав Келлог у червні. При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй усю її територію" та не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред