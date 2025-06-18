Болючий удар по Києву: саміт G7 став гірким розчаруванням для України

Українська сторона розчарована поведінкою Трампа у Канаді.

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Трамп проігнорував зустріч із Зеленським / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

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17 червня у Канаді відбувся саміт G7

Трамп екстрено покинув зустріч та проігнорував переговори із Зеленським

У вівторок, 17 червня, американський лідер Дональд Трамп достроково покинув зустріч "Групи семи", проігнорувавши переговори з президентом України Володимиром Зеленським (який, до слова, також завчасно залишив Канаду). У виданні The Guardian йдеться, що в результаті цих подій, саміт G7 став розчаруванням для України.

Деякі українські чиновники заявили, що зараз не впевнені, чи варто Зеленському відвідувати саміт НАТО в Гаазі наступного тижня, оскільки немає жодної гарантії, що Трамп там буде. У прямій мові українських дипломатів також йдеться, що існує постійна небезпека, що наша держава стане жертвою подій та короткочасної концентрації уваги глави Білого дому.

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Ба більше, один із спікерів припустив, що масований ракетний удар Росії 17 червня по Україні, який забрав життя понад 20 людей, був, ймовірно, навмисним.

Крім того, було заблоковано спільну заяву щодо України, що також можна розглядати, як досить сильний удар по Києву.

Тим часом президент Зеленський, намагаючись уникнути критики в бік глави Білого дому, під час розмови з канадським прем’єром Марком Карні нагадав про готовність нашої держави до повного припинення вогню.

Водночас голова закордонних справ ЄС Кая Каллас підтвердила: "Росія не зацікавлена в мирі. Ми повинні продовжувати тиск".

У матеріалі також згадується, що Зеленський на саміті "Групи семи" планував обговорити закупівлю систем ППО та озброєння на суму до 50 мільярдів доларів як форму безпекових гарантій. США нібито готові продавати зброю, проте Трамп вважає, що це "лише продовжить війну".

Саміт G7 - останні новини

Як писав Главред, 17 червня, Трамп достроково покинув саміт G7 і повернувся до Вашингтона. У соцмережі Truth Social він різко розкритикував президента Франції Макрона за неправильне тлумачення причин свого від’їзду, запевнивши, що це не через перемир’я на Близькому Сході, а через "щось набагато важливіше".

Пізніше ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко припустив, що президент США Дональд Трамп міг залишити саміт G7 раніше, аби уникнути зустрічі з Володимиром Зеленським.

При цьому президент України Володимир Зеленський виступив на саміті Великої сімки (G7), який пройшов у Канаді. У своїй промові український лідер наголосив на важливості рішучої підтримки України та засудив дії Росії, яка продовжує агресію та відкидає всі мирні ініціативи.

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Що таке G7? G7 (Group of Seven - "Група семи") - неформальний міжнародний клуб, що об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США. Саміти G7 відбуваються щорічно по черзі в кожній із держав-членів. G7 не є міжнародною організацією, вона не заснована на міжнародному договорі, не має статуту і секретаріату, передає Вікіпедія. Рішення "сімки" не мають обов'язкової сили. Як правило, йдеться про фіксацію наміру сторін дотримуватися узгодженої лінії або про рекомендації іншим учасникам міжнародного життя застосовувати певні підходи у вирішенні тих чи інших питань. Оскільки G7 не має статуту, офіційно прийняти статус члена цієї інституції неможливо. З 1997 року в складі клубу брала участь Росія, у зв'язку з чим об'єднання отримало назву "Велика вісімка" (G8). Однак після анексії Криму 2014 року клуб знову став збиратися без Росії у форматі G7.

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