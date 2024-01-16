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"Бога немає": у Лаврова зганьбилися фейком – "домалювали" Зеленському руку військового

Олексій Тесля
16 січня 2024, 19:28
На очевидний фейк МЗС РФ звернули увагу в Мережі. Його висміяв засновник Bellingcat Еліотт Хіггінс.
Зеленський, Сунак
Зустріч Володимира Зеленського та Ріші Сунака з українськими військовими / скріншот

У Міністерстві закордонних справ РФ опублікували фейк, скомпілювавши кадри, зроблені під час відвідування Володимиром Зеленським і британським прем'єром Ріші Сунаком поранених бійців ЗСУ.

В офіційному акаунті МЗС РФ в Х (колишній Twitter) опублікували колаж з двох фотографій, зроблених під час зустрічі Зеленського і Сунака з українськими військовими.

Відзначимо, що у своїй публікації МЗС РФ обвів руку Зеленського на плечі Сунака на одному фото і поєднав це обведення з татуйованою рукою вже військового, що обіймає Сунака на другому фото.

відео дня

Очевидно, що МЗС РФ брехливо видав руку військового за руку Зеленського. Причому на другому фото сам Зеленський відійшов і фотографує своїх візаві.

Screenshot
/ @mfa_russia

При цьому на руці військового видно кілька татуювань, одна з них — "Бога немає". МЗС РФ супроводив свій фейк з червоними кружечками підписом: "Картина, що стоїть тисячі слів:" Бога немає", — свідчить татуювання. І дійсно, для нечестивого київського режиму, неонацистів і їх войовничих західних спонсорів немає нічого святого. Звідси піар-ходи на кістках, гоніння на православних, вбивства журналістів і т.д.".

Очевидний фейк МЗС РФ вже висміяли в Мережі. Зокрема, засновник Bellingcat Еліотт Хіггінс написав: "Абсолютно неймовірно, що Зеленський може покласти руку на плече Ріші Сунака і одночасно сфотографувати його з іншого кінця кімнати".

Screenshot
/ @EliotHiggins

Також користувачі вже публікують меми, присвячені незграбній і брехливій компіляції відомства Сергія Лаврова.

Screenshot
/ @flaicaster

Як повідомлялося раніше, Володимир Путін зганьбився диким фейком: видав "ДНРівця" за одесита у передвиборчому ролику.

Раніше Путін у припадку заїкання видав фейк про Залужного. За словами Володимира Путіна, Валерій Залужний нібито перебуває за кордоном.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Путін зганьбився з поїздкою на Херсонщину - відео готували заздалегідь. Запис з поїздкою Володимира Путіна на окуповані території України був зроблений заздалегідь.

Читайте більше:

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Володимир Зеленський МЗС Росії фейки Ріші Сунак
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