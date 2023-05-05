"Сі Цзіньпін закликав військових бути готовими": у США назвали два сценарії Китаю щодо Тайваню

У Сполучених Штатах Америки не знають, який сценарій може вибрати Китай у разі потенційної спроби "приєднати" Тайвань, розповіли у Пентагоні.

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Китай розглядає силовий і дипломатичний сценарії щодо анексії Тайваня - розвідка США / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, GoogleMaps

КНР може піти на застосування своїх збройних сил з метою анексії Тайваня. Пекін хотів би зробити ставку на дипломатичний сценарій, проте готує і силовий. У США поки що не знають, як діятиме Китай.

Як повідомляє C-Span, на слуханнях у комітеті Сенату у справах збройних сил директорка американської Національної розвідки Евріл Х*йнс сказала про те, що Китай потенційно налаштований застосувати військову силу для анексії Тайваню. Однак Пекін віддав би перевагу сценарію, що передбачає дипломатію.

"Реальність така, що він (Китай) доручив своїм збройним силам забезпечити йому військовий варіант дій, щоб, по суті, бути в змозі взяти його (Тайвань) без стурбованості з приводу нашого втручання", - зазначила Хейнс.

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При цьому у США не говорять про те, що військові дії неминучі і не називають можливих термінів реалізації силового сценарію КНР проти Тайваню.

"У сухому залишку, він (Сі Цзіньпін) заявив своїм військовим, щоб вони були готовими. До чого і коли – ми не впевнені", - підкреслив глава розвідувального управління Міноборони США, генерал-лейтенант Сухопутних військ Скот Беррієр.

Китай може напасти на Тайвань

Наприкінці березня американський журнал із зовнішньої політики Foreign Affairs опублікував заяву глави Китаю Сі Цзіньпіна, який під час виступу в парламенті КНР наказав своїм генералам "сміливо воювати" у разі початку війни. Журналісти уточнили, що по той бік Тайванської протоки споруджуються нові бомбосховища і створюються офіси мобілізації.

У The New York Times акцентували увагу на тому, що Китай вивчає війну Росії проти України. Об'єктами уваги китайських фахівців стали інновації, тактика і успішні військові операції. Як вважають журналісти, Пекін вивчає війну на випадок військових дії проти Тайваню.

У квітні Китай оголосив про військові навчання "щодо оточення Тайваня", під час яких китайці вперше провели відкриту симуляцію ракетного удару по Тайваню та іноземних об'єктах навколо острова. Тайбей стежить за ситуацією і тримає свою армію в стані бойової готовності.

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