Били ракетами по Україні: Міжнародний суд видав ордер на арешт двох командувачів РФ

Генарал-лейтенант Сергій Кобилаш та адмірал Віктор Соколов командували ракетними атаками по об'єктах енергетики в Україні.

https://glavred.net/world/bili-raketami-po-ukraine-mezhdunarodnyy-sud-vydal-order-na-arest-dvuh-komanduyushchih-rf-10547564.html Посилання скопійоване

Міжнародний суд видав ордер на арешт російських командувачів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт двох російських командувачів. Сили російських окупантів під їхнім командуванням здійснювали ракетні удари по українській електричній інфраструктурі. Про це повідомляє МКС.

Мова йде про командувача Дальньої авіації РФ генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша і командувача Чорноморським флотом РФ адмірала Віктора Соколова. Палата попереднього провадження визнала докази, які вказують на те, що саме ці командувачі несуть відповідальність за ракетні удари по українські електричній інфраструктурі з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

Хто такий Сергій Кобилаш? Сергій Кобилаш - російський воєначальник, командувач дальньою авіацією РФ. Генерал-лейтенант народився в Одесі у 1965 році. Брав участь у Першій та Другій чеченських війнах, російсько-грузинській війні, війні у Сирії та у вторгненні РФ в Україну. відео дня Під керівництвом Кобилаша російські окупанти здійснювали килимове бомбардування Маріуполя важкими бомбардувальниками. Це призвело до значних руйнувань цивільної інфраструктури та жертв серед мирного населення. Він відповідальній за масовані удари крилами ракетами по українських містах та об'єктах інфраструктури. Про це пише Вікіпедія.

Кобилаша та Соколова звинувачують у воєнних злочинах - нападу на цивільні об'єкти та заподіянні надмірної випадкової шкоди цивільним особам або пошкодження цивільних об'єктів. Також їм закидають злочин проти людяності.

Хто такий Віктор Соколов? Віктор Соколов - російський адмірал, командувач Чорноморського флоту РФ. Він народився в Молдавській РСР у 1962 році. Соколов брав учать у війні РФ проти України. У Мережі з'явилась інформація про те, що Віктор Соколов нібито міг бути ліквідованим 22 вересня 2023 року внаслідок ракетного удару по будівлі штабу Чорноморського флоту РФ з використанням ракет Storm Shadow. 27 вересня кремлівські пропагандисти почали поширювати чутки, що Соколов вступив у змову із ССО ЗСУ для знищення свого штабу. За даними Пентагону, підтверджень або спростувань даних про можливу загибель станом на 29 вересня не було. Про це пише Вікіпедія.

Удар РФ по будинку в Одесі 2 березня - що відомо

Нагадаємо, що вночі на 2 березня Росія здійснила удар по багатоповерхівці в Одесі. Загинули та постраждали люди. Один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси потрапив у дев'ятиповерховий житловий будинок.

Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що рятувальники уже понад добу проводять пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російського дрона в будинок. Гуменюк зазначила, що наразі експерти аналізують ситуацію та оцінюють збитки.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Заходу у зв'язку з ударом по Одесі.

Увечері 3 березня рятувальники закінчили пошукові роботи. Останніми з-під завалів дістали тіла брата і сестри - 10-річного Сергія та 8-річної Злати. Тіла їхніх батьків і 7-місячної сестрички були знайдені вранці того дня.

Російські окупанти вбили 12 осіб, серед яких п'ятеро дітей.

Що таке дрон Shahed / Колаж Главреда

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.