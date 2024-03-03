В Одесі раптово зросла кількість загиблих: з-під завалів дістали тіла дітей

Кількість загиблих внаслідок удару російського безпілотника зросла до 12-ти.

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В Одесі росіяни вбили 10-річного хлопчика / Колаж: Главред, фото: ДСНС

В Одесі рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого багатоповерхового будинку. Кількість загиблих внаслідок російської атаки раптово збільшилась. Про це заявив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

З-під завалів дістали тіло хлопчика. Сергію було всього 10 років.

"Тільки що під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки хлопчика. Сергію було 10 років… Щирі співчуття рідним та близьким", - написав Кіпер.

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Незабаром стало відомо про те, що рятувальники знайшли тіло і сестрички Сергія. Маленькій Златі було 8 років.

"Ще одна загибла дитина - дівчинка Злата. Їй було 8 років. Рятувальники зараз деблокують їхні з братиком Сергієм тіла. Невимовне жахливе горе для Одеської області та всієї України. Росія - країна-терорист", - написав Кіпер.

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