В Одесі раптово зросла кількість загиблих: з-під завалів дістали тіла дітей

В Одесі рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого багатоповерхового будинку. Кількість загиблих внаслідок російської атаки раптово збільшилась. Про це заявив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.
З-під завалів дістали тіло хлопчика. Сергію було всього 10 років.
"Тільки що під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки хлопчика. Сергію було 10 років… Щирі співчуття рідним та близьким", - написав Кіпер.
Незабаром стало відомо про те, що рятувальники знайшли тіло і сестрички Сергія. Маленькій Златі було 8 років.
"Ще одна загибла дитина - дівчинка Злата. Їй було 8 років. Рятувальники зараз деблокують їхні з братиком Сергієм тіла. Невимовне жахливе горе для Одеської області та всієї України. Росія - країна-терорист", - написав Кіпер.
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