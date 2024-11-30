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"Били, дай боже": у Лукашенка знайшли концтабір із катівнею для українців – ЗМІ

Олексій Тесля
30 листопада 2024, 03:00
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Військовослужбовці ЗСУ, які потрапили в полон, розповіли про табір у Наровлі.
Скріншот
/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Головне:

  • У Наровлі влаштували табір, де піддавали тортурам українців
  • Через цей табір проходили тисячі полонених

Російські військові навесні 2022 року організували в білоруському місті Наровля табір, де піддавали тортурам українських полонених.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту української служби Радіо Свобода "Схеми" у співпраці з "Білоруським розслідувальним центром" і білоруською службою Радіо Свобода за підтримки проєкту з документації воєнних злочинів The Reckoning Project і хакерської групи "Кіберпартизани".

Журналісти встановили точну локацію фільтраційного табору в Наровлі Гомельської області, про який повідомлялося раніше, завдяки аналізу супутникових знімків, пропагандистських відео з полоненими, свідчень колишніх полонених і отриманих від хакерів даних.

З'ясувалося, що цей фільтраційний пункт, де перебували як українські військовослужбовці, так і цивільні особи, розташовувався на території однієї з будівель білоруського державного підприємства "Прип'ятський альянс". Дані супутникових знімків показують, що російські військові перебували там щонайменше до травня 2022 року.

Відео з екшн-камери одного з російських військових, на яку він знімав вторгнення на територію України з Білорусі, проїзд військової техніки через Чорнобиль, а також захоплення в полон українських військових у Бучанському районі, знайшов і передав журналістам Радіо Свобода житель Київської області.

Розслідувачі вивчили понад сотню точок, які підпадали під опис потерпілих, що пройшли через цей табір, розповів "Настоящему Времени" Кирило Овсяний, журналіст проєкту Радіо Свобода "Схеми".

"Через цей табір проходили сотні, можливо тисячі українців як військових, так і цивільних. Деяких військових уже вдалося повернути з полону. Я знаю, що багато хто, хто проходив через цей фільтраційний табір у Білорусі, залишається в полоні. І я знаю, що дуже багато цивільних, які проходили через цей табір, теж залишаються в полоні. Багато з них перебувають у російських в'язницях. Місцезнаходження деяких невідоме, і ми сподіваємося, що наше розслідування допоможе і встановити місце їхнього перебування, і дасть зрозуміти, що відповідальність за такі злочини так чи інакше настане", - сказав журналіст.

Мешканка Київської області Лариса Ягодинська повідомила, що двох її синів наприкінці березня 2022 року російські військові вивезли до Білорусі. Молодшого, Владислава, на той час неповнолітнього, вдалося повернути додому з мозирського дитбудинку, а старшого відвезли в Росію. Зараз, за даними розслідувачів, він перебуває в одній із російських колоній.

Владислав Ягодинський розповів, що на територію Білорусі його з братом вивезли в автозаку. "Там були прикордонники, і я в них запитав [де ми перебуваємо]. І вони сказали: "Білорусь, Наровля", - цитують його журналісти.

За його словами, полонених утримували на території, що нагадує занедбаний колгосп. Схоже описав журналістам місце, де його утримували, і український військовий Віктор. Він потрапив туди приблизно в той самий час, що й брати Ягодинські. "У нас були зав'язані очі. В автозаках нас везли. І ось теж товариш, [з яким] ми разом були, каже, що начебто "Наровля" чув", - розповів він.

Військовослужбовець ЗСУ Богдан Лисенко, який потрапив у полон до російських військових наприкінці березня 2022 року, називає табір у Наровлі "пропагандистською картинкою" і розповідає про катування цивільних.

"Цивільних там били, дай боже... Тобто там постійно було чути крики", - цитують військового журналісти. Про побиття говорив і Владислав Ягодинський.

Свідчення про фільтраційний табір у Наровлі збирають і громадські організації, юристи яких представляють постраждалих українців у судах.

Кількість цивільних українців, яких російські військові вивезли в Наровлю, може сягати сотень, пишуть журналісти.

У розслідуванні йдеться, що табір було неможливо відкрити без відома білоруської влади, а дії російських військових можуть свідчити про порушення Женевської конвенції.

Дивіться відео - у Лукашенка влаштували концтабір із катівнею для українців:

Раніше з'явилися унікальні кадри фільтраційних таборів РФ на Донбасі. У фільтраційному таборі російських загарбників у селі Безіменне Донецької області чоловіків утримують як у гетто.

Як повідомляв Главред, окупанти на півдні розстріляли беззбройних полонених бійців ЗСУ. Російські окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених у Кринках на Херсонщині.

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Радіо Свобода

Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

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