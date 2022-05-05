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Гетто для українців: з’явилися унікальні кадри фільтраційних таборів орків на Донбасі

5 травня 2022, 12:25

Чоловіків не випускають з табору уже місяць. Окупанти планують переодягнути їх у форму ЗСУ і вивести на "парад" в Маріуполі.

З’явилися унікальні кадри фільтраційних таборів орків на Донбасі/ Reuters, скрін з відео

У фільтраційному таборі російських загарбників в селі Безім'яне на Донеччині чоловіків утримують як у гетто. Туди ще місяць тому примусово завезли маріупольців під приводом "проведення фільтрації". Тепер їх звідти не випускають.

Чоловіків планують вивезти на "парад" до 9 травня у формі ЗСУ, видаючи їх за "полонених українських військових". Далі їх можуть використовувати як робочу силу для розбору завалів Маріуполя або мобілізувати до армії окупантів. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив у Telegram унікальні кадри зсередини фільтраційного табору російських окупантів у селі Безім'яне.

"Фільтраційні табори в с. Безім’яне перетворені на справжнє гетто для маріупольців… Майже чотири тижні тому окупанти примусово вивезли з районів Гугліно, Мирний та Волонтерівка всіх чоловіків. Близько двох тисяч осіб, яких розмістили в с. Безім’яне та в с. Козацьке Новоазовського району. Формальний привід – для проведення фільтрації", – написав Андрющенко.

За його словами, маріупольцям навіть не дозволили взяти з собою ніяких особистих речей. Паспорти та інші документи у них відібрали.

Чоловікам виділили місця в приміщенні школи та клубу. На відео, яке оприлюднила міська влада Маріуполя, видно саме школу в Безім’яному.

читайте такожУ Драмтеатрі Маріуполя загинули вдвічі більше людей, ніж думали: журналісти озвучили страшні цифриМаріупольці не можуть покинути територію табору, крім як з конвоєм з російських окупантів.

За словами свідків, люди змушені спати просто на підлозі у коридорах. Їм не надають медичну допомогу. У таборі вже зафіксували перший випадок туберкульозу. Після цього окупанти перетворили спортзал школи на ізолятор, у якому при цьому немає медиків.

Зазначається, що в селі Козацьке одна людина померла після того, як окупанти відмовилися викликати швидку допомогу.

Втекти неможливо – орки погрожують розстріляти інших

У разі втечі когось із чоловіків із табору загарбники погрожують посилити тортури і розстріляти інших затриманих. Усіх присутніх в таборі перераховують двічі на день – вранці та о 21:00 вечора.

"Триразове харчування є справжньою баландою, для гігієни є тільки одна раковина з холодною водою на тисячі людей. Гігієна як така відсутня, що посилює захворюваність серед утримуваних", – написав Андрющенко.

Хоч чоловікам дали папір про "проходження фільтрації", навіть з ним покинути табір неможливо. Окремі спроби жорстоко каралися – втікачів ловили і били. За словами Андрющенка, дехто з чоловіків намагалися одного разу прорватися до евакуаційних автобусів ООН і Червоного Хреста, побачивши їх через вікно.

Якою буде подальша доля затриманих, окупанти ще не вирішили. Їх можуть використовувати як робочу силу для розбору завалів Маріуполя або мобілізувати до армії окупантів.

"При тому в понеділок, 2 травня, на вишикуванні оголосили, що чоловіків залучать у параді на 9 травня в Маріуполі у ролі "полонених". Для чого їх переодягнуть в форму українських солдатів", – каже радник мера Маріуполя.

Штурм Азовсталі окупантами

Нагадаємо, у середу, 4 травня, російським окупантам вдалося прорватися на територію заводу Азовсталь у Маріуполі, де перебувають українські воїни та ховаються мирні жителі. На території заводу тривають запеклі бої.

Як повідомлялося, ситуація на Азовсталі вкрай складна, але захисники Маріуполя продовжують тримати оборону. Про це розповів командир підрозділу Азов підполковник Денис Прокопенко.

Також пізніше стало відомо, що практично всі будівлі заводу зруйновано, деякі дахи повністю обрушилися, частина будівель перетворилася на руїни. На заводом – чорний дим.

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