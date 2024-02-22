Безсоромно підтримують Путіна: Туск різко висловився про плакат на протесті поляків

Прем'єр-міністр Польщі розуміє польських фермерів, але проросійські гасла є неприпустимими.

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Туск засудив проросійські гасла на протестах фермерів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Gazeta Wyborcza

Гасла з проросійським спрямуванням під час протестів польських фермерів є абсолютно неприпустимими. Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав на пресконфереції 22 лютого, пише Onet.

За його словами, уряд Польщі не перестає захищати інтереси польських фермерів. Постійно ведуться перемовини з Україною та Єврокомісією для вирішення цього питання. Однак гасла, які вказують на підтримку Путіна, є "червоною лінією".

"Є одна річ, з якою я ніколи не погоджуся: ми не можемо дозволити тим, хто відкрито і безсоромно підтримує Путіна, служить російській пропаганді та дискредитує польську державу, нас, поляків і протестувальників, діяти на польсько-українському кордоні, користуючись фермерами"- зазначив Туск. відео дня

Прем'єр-міністр Польщі наголосив, що такі вияви підтримки Путіна і російської пропаганди є неприйнятними і він з ними не погоджується. Він додав, що "беззаперечним питанням є допомога Україні у боротьбі з Росією".

Блокада кордону поляками

Нагадаємо, 20 лютого польські стракарі посилили обмеження на кордоні з Україною. Вони перекрили залізничні колії та розсипали зерно з вантажного вагону. Раніше, 11 лютого, вони напали на українські вантажівки і також висипали збіжжя.

Як повідомляв Главред, 21 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду Польщі у зв'язку з протестами польських фермерів. Він запропонував Дуді та Туску зустрітися на кордоні для вирішення блокади.

Також 22 лютого проем'єр Польщі Дональд Туск відхилив пропозицію Зеленського зустрітись на кордоні. Він зазначив, що зустріч відбудеться 28 березня і в Варшаві, оскільки, за його словами, на кордоні зустіч матиме лише символічний характер. Водночас він зазначив, що вніс пункти пропуску на польсько-українському кордоні до переліку критичної інфраструктури. Так "покращиться транспортування військової та гуманітарної допомоги в Україну".

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