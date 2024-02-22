Польсько-український кордон розблокують для військових вантажів: рішення Туска

Уряд Дональда Туска вніс пункти пропуску на польсько-українському кордоні до переліку критичної інфраструктури, йдеться у публікації Польського радіо.
Вказується, що цей крок "покращить транспортування військової та гуманітарної допомоги в Україну".
Рішення запрацює "найближчими годинами".
Блокування польськими фермерами кордону з Україною
20 лютого польські протестувальники посилили обмеження на кордоні з Україною. Вони перекрили залізничні колії та розсипали збіжжя з вантажного вагону.
За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики Данила Гетманцева, блокування українсько-польського кордону призведе Україну до втрати 7,7 мільярдів грн надходжень від Держмитслужби.
Напередодні нових протестів на польсько-українському кордоні президент Володимир Зеленський зазначив, що події на кордоні з Польщею не можна розглядати як щось нормальне або буденне.
"Через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці. І під Куп’янськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально", - наголосив він.
Нещодавно Туск відхилив запрошення Зеленського про урядову зустріч на кордоні, але анонсував зустріч 28 березня у Варшаві - більш ніж за місяць. За його словами, зустріч на кордоні була б суто символічною, а "нам не потрібно символізму у відносинах".
"Українська сторона також розуміє, що краще проводити ці переговори технічно... Весь світ бачить, наскільки ми рішуче налаштовані допомагати Україні, і немає потреби в подальших яскравих жестах солідарності", - пояснив Туск.
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