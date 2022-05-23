Берці доводилося ремонтувати дротом: матері військових РФ поскаржилися на "спецоперацію" Путіна

Матері окупантів не засуджують війну проти України / скріншот

Матері російських окупантів, які вторглися в Україну, поскаржилися на російське командування. Жінки кажуть, що солдатам брехали про реальні цілі поїздки військових в Україну. При цьому росіянки все одно стверджують, що їхні діти "захищають Донбас", а не беруть участь у загарбницькій війні.

У програмі Скажи Гордєєвій на YouTube-каналі жінки розповіли, що на війну в Україні забрали строковиків. При цьому солдати не були забезпечені елементарним обмундируванням.

Одна з жінок розповіла, що впродовж перших двох місяців війни не могла дізнатися, чи загинув її син чи ні.

"Вони то втратили (тіло, - ред.), то везуть, то не везуть. За ці ось місяці, до квітня, я його 5 разів ховала. Як тільки я знаходжу щось таке, що підтверджує, що він живий, я починаю радіти, що він є. Але потім знову якийсь дзвінок і якісь там свідки з'являються, якісь фрагменти, епізоди у них нові", - сказала росіянка.

За її словами, на війну Путін послав дітей з багатодітних сімей, яких вона називає "нижчими категоріями".

"Мене одне дивує, що вони взяли дітей з багатодітних сімей, з таких ось малозабезпечених, нижчих категорій, та одразу ж у перший захід", - розповіла мати російського окупанта.

читайте такожБагато загиблих, поранені з відірваним кінцівками: моряк, який вижив на крейсері Москва розповів про "місиво" на корабліПеред вторгненням в Україну окупанти не були забезпечені навіть одягом, а берці доводилося ремонтувати дротом. Також мати окупанта поскаржилася, що військових перед початком війни під Курськом годували місцеві.

"У нього не було ні бронежилета, ні каски. Коли були вже в Курську, у нього порвалися берці, каже, на дріт примотував підошву, щоби ходити. Каже, сходив у гуманітарку і надибав там кросівки. Потім у нього запитала про їжу. Він сказав: спасибі деяким місцевим, які нам приносять, але нам навіть воду не продають", – скаржиться мати окупанта.

Водночас росіянки не засуджують війну проти України. Вони стверджують, що їхніх дітей відправили на війну, щоби "захищати Донбас".

За їхніми словами, потрібно було відправляти воювати "навчених" військових, які пройшли Чечню та Сирію.

На запитання про доцільність війни матері окупантів зазначають, що вони "не політичні люди" і не розуміють багатьох питань.

"Для мене очевидно одне; наші хлопці, які там знаходяться, йшли захищати Донбас, який обстрілювали... ми не політичні люди, ми звичайні мами, живемо, як живемо, ростимо дітей, займаємося дітьми, хочемо їм дати освіту, щоб вони були гідними. А якщо почнеться реальна війна? А тут молоді вже немає. Її всю вивезли на Донбас", - сказала мати російського окупанта.

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Як повідомляв Главред, російську армію відправили на війну в Україну з аптечками, засоби першої допомоги в яких були випущені 39 років тому.

Захисники України виявили у російських окупантів індивідуальні перев'язувальні пакети (ІПП) і джгути радянського зразка, а також бинт, який був виготовлений ще в 1983 році. З більш-менш сучасних препаратів в аптечці знайшлося кровоспинний засіб Celox, а також кілька видів знеболюючого.

Також повідомлялося, що у сухпайків, якими годують російську армію, термін придатності закінчився ще 7 років тому - в 2015 році. На коробці з продуктами індивідуального раціону харчування стоїть дата виробництва 10 квітня 2013 року. Термін придатності цієї їжі, відповідно до зазначеної дати, закінчився 10 лютого 2015 року.

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