УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Берці доводилося ремонтувати дротом: матері військових РФ поскаржилися на "спецоперацію" Путіна

23 травня 2022, 09:17

Росіянки не засуджують війну РФ проти України. Стверджують, що вони - "не політичні люди", а їхніх дітей відправили на війну, щоби "захищати Донбас".

false
Матері окупантів не засуджують війну проти України / скріншот

Матері російських окупантів, які вторглися в Україну, поскаржилися на російське командування. Жінки кажуть, що солдатам брехали про реальні цілі поїздки військових в Україну. При цьому росіянки все одно стверджують, що їхні діти "захищають Донбас", а не беруть участь у загарбницькій війні.

У програмі Скажи Гордєєвій на YouTube-каналі жінки розповіли, що на війну в Україні забрали строковиків. При цьому солдати не були забезпечені елементарним обмундируванням.

Одна з жінок розповіла, що впродовж перших двох місяців війни не могла дізнатися, чи загинув її син чи ні.

"Вони то втратили (тіло, - ред.), то везуть, то не везуть. За ці ось місяці, до квітня, я його 5 разів ховала. Як тільки я знаходжу щось таке, що підтверджує, що він живий, я починаю радіти, що він є. Але потім знову якийсь дзвінок і якісь там свідки з'являються, якісь фрагменти, епізоди у них нові", - сказала росіянка.

За її словами, на війну Путін послав дітей з багатодітних сімей, яких вона називає "нижчими категоріями".

"Мене одне дивує, що вони взяли дітей з багатодітних сімей, з таких ось малозабезпечених, нижчих категорій, та одразу ж у перший захід", - розповіла мати російського окупанта.

читайте такожБагато загиблих, поранені з відірваним кінцівками: моряк, який вижив на крейсері Москва розповів про "місиво" на корабліПеред вторгненням в Україну окупанти не були забезпечені навіть одягом, а берці доводилося ремонтувати дротом. Також мати окупанта поскаржилася, що військових перед початком війни під Курськом годували місцеві.

"У нього не було ні бронежилета, ні каски. Коли були вже в Курську, у нього порвалися берці, каже, на дріт примотував підошву, щоби ходити. Каже, сходив у гуманітарку і надибав там кросівки. Потім у нього запитала про їжу. Він сказав: спасибі деяким місцевим, які нам приносять, але нам навіть воду не продають", – скаржиться мати окупанта.

Водночас росіянки не засуджують війну проти України. Вони стверджують, що їхніх дітей відправили на війну, щоби "захищати Донбас".

За їхніми словами, потрібно було відправляти воювати "навчених" військових, які пройшли Чечню та Сирію.

На запитання про доцільність війни матері окупантів зазначають, що вони "не політичні люди" і не розуміють багатьох питань.

"Для мене очевидно одне; наші хлопці, які там знаходяться, йшли захищати Донбас, який обстрілювали... ми не політичні люди, ми звичайні мами, живемо, як живемо, ростимо дітей, займаємося дітьми, хочемо їм дати освіту, щоб вони були гідними. А якщо почнеться реальна війна? А тут молоді вже немає. Її всю вивезли на Донбас", - сказала мати російського окупанта.

читайте також"Нехай прикладають до ран фото Путіна": поранені окупанти масово вмирають через нестачу медиків

Як повідомляв Главред, російську армію відправили на війну в Україну з аптечками, засоби першої допомоги в яких були випущені 39 років тому.

Захисники України виявили у російських окупантів індивідуальні перев'язувальні пакети (ІПП) і джгути радянського зразка, а також бинт, який був виготовлений ще в 1983 році. З більш-менш сучасних препаратів в аптечці знайшлося кровоспинний засіб Celox, а також кілька видів знеболюючого.

Також повідомлялося, що у сухпайків, якими годують російську армію, термін придатності закінчився ще 7 років тому - в 2015 році. На коробці з продуктами індивідуального раціону харчування стоїть дата виробництва 10 квітня 2013 року. Термін придатності цієї їжі, відповідно до зазначеної дати, закінчився 10 лютого 2015 року.

Інші новини:

новини Росії війна в Україні новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:41

Медведчук дав свідчення проти Порошенка: всі подробиці

10:36

Українські воїни знищили підрозділ псковських десантників армії РФ разом з технікоюФотоВідео

10:36

Коригували ворожий вогонь: опубліковано імена та фото зрадників від ОПЗЖ у МаріуполіВідео

10:34

Якщо Китай нападе на Тайвань, США будуть готові застосувати військову силу - Байден

10:31

Конфіскація активів за підтримку агресії РФ: Зеленський підписав законВідео

Реклама
10:12

У ЗСУ показали застосування славнозвісних "Бандеромобілів" з гранатометами Mark 19 – фоторепортажФотоВідео

09:59

За життя боролися два тижні: померла 11-річна дівчинка, яка потрапила під обстріл рашистівВідео

09:53

Крадуть все, що пригледіли: у селах на Запоріжчині армія Росії влаштовує в будинках грабежі

09:38

У Москві росіянка гучно виступила проти війни: "Нас всі ненавидять"Відео

09:35

ЗСУ ліквідували російського полковника 98-ї дивізії ПДВВідео

09:17

Берці доводилося ремонтувати дротом: матері військових РФ поскаржилися на "спецоперацію" Путіна

09:11

Світ був готовий віддати Україну Росії, або Чому Путін розпочав війнуПогляд

09:00

Потужний ракетний удар РФ по Україні: стало відомо про жертви та руйнуванняВідео

08:53

Армія РФ побоюється контратаки ЗСУ на Херсон і готується наступати на південь - ISWВідео

08:44

Путін зупиниться і почне торгуватися за окуповані території: Клімкін назвав умови

08:44

В Україні окупанти РФ зазнали втрат, як СРСР в Афганістані за 9 років - розвідка БританіїВідео

08:28

Гороскоп на сьогодні, 23 травня 2022: Близнюкам – випробування долі, Дівам – несподівані гроші, Стрільцям - віщі сни

07:59

Ексшеф британської розвідки спрогнозував терміни відходу Путіна і назвав наступникаВідео

07:40

Кремль звузив свої цілі у війні в Україні, перспективи перемоги тануть - The Washington PostВідео

07:33

ЗСУ відбили ворожий штурм на трьох напрямках: в окупантів втратиВідео

Реклама
06:39

РФ посилила угруповання в Чорному морі фрегатом Адмірал Макаров, загроза ракетних ударів зросла

06:29

Атака біологічною зброєю або випадковість: як пов'язані війна в Україні та спалах мавпячої віспиПогляд

05:45

Війська РФ провалюють битву за Донбас, а на інших напрямках йдуть в оборону - ЖдановВідео

05:15

Ігор Кондратюк розкритикував міф про "хороших русских": "Для мене це оксюморон"

04:45

Під 40 гривень за долар: що відомо про зліт курсу на "чорному" ринкуВідео

04:15

Як позбутися від плям на кухонних рушниках: найкращі домашні засоби

03:58

16-річна донька Ольги Фреймут похвалилася пишними формами в мініВідео

03:40

В Україні різко зміниться погода: синоптики зробили важливе попередженняВідео

03:10

В РФ закінчуються навіть старі ракети: чим вона далі воюватиме – відповідь експертаВідео

03:02

Єдиний син Потапа посварився з мамою-Горова назвала причину

02:34

Вічна "стурбованість" союзників України змінилася потужною підтримкою: експерт назвав несподівану причинуВідео

02:26

Джонні Депп врятував Кортні Лав від передозування наркотиками

02:03

Гороскоп Таро на тиждень 23-29 травня: Ракам – успіх у справах, Скорпіонам – жага помсти, Стрільцям - борги

01:35

Полковник ЗСУ розповів, як саме росіяни помиляються щодо своїх баз у Криму

00:51

Прикмети на 23 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:25

Хвороби печінки: тривожні симптоми, з якими потрібно бігти до лікаря

00:11

У Запоріжжі рашисти "віджимають" бізнес у супротивників "нової влади"

22 травня, неділя
23:44

Окупанти в Бучі спалили живцем трьох жінок і дитинуВідео

23:36

В Україні спростили правила отримання водійських прав: що змінилося

23:29

Путіну завдадуть смертельного удару: таролог розкрив терміни закінчення війни в УкраїніВідео

Реклама
23:09

"Україна йому потрібна, а українці - ні": Юрій Горбунов поділився новою антивоєнною серією МасяніВідео

22:56

Мобілізація та бронь: хто може отримати відстрочку від призову

22:45

В Україні водіїв чекають нові штрафи: названо сумиВідео

22:36

Загроза оточення ЗСУ: експерт назвав новий напрямок головного удару РФВідео

22:12

У Миколаєві потужні вибухи касетних снарядівВідео

22:10

Зеленський розповів, куди в першу чергу поїде після перемогиВідео

22:00

Стадіон аплодував стоячи: Зінченко розридався і підняв переможний кубок АПЛ з прапором УкраїниВідео

21:58

Ворог отримав по зубах на сході: ЗСУ "перемололи" окупантів разом з бронетехнікоюВідео

21:37

Новий міф: на Азовсталі рашисти "виявили докази" співпраці ОБСЄ із ЗСУ

21:36

Президент Польщі розповів про ганьбу окупантів в УкраїніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти