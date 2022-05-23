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Кремль звузив свої цілі у війні в Україні, перспективи перемоги тануть - The Washington Post

23 травня 2022, 07:40

РФ програє у військовому, політичному, моральному плані. Російська військова кампанія "відокремлена від реальності" й нездійсненна в довгостроковій перспективі.

Володимир Путін, війна в Україні
Володимир Путін звузив свої цілі у війні в Україні / Фото УНІАН, Reuters

Російські військові намагаються реанімувати свій наступ в Україні, звільняючи командирів, розбиваючи бойові частини на дрібніші формування і подвоюючи свою залежність від артилерії та іншої зброї дальньої дії. Зсув стався майже через три місяці після початку вторгнення в Україну.

Після загибелі тисяч російських солдатів і лавини невдач президент Росії Володимир Путін звузив свої цілі в кампанії, яку вважають нестійкою, нереалістичною та, імовірно, безвиграшною, пише The Washington Post.

За оцінкою багатьох західних експертів, Росія програє Україні у військовому, політичному і моральному плані. Генеральний директор Служби зовнішньої розвідки Естонії Мікк Марран зазначив, що російська військова кампанія "певною мірою відокремлена від реальності, від того, що можна назвати розумним або здійсненним в довгостроковій перспективі".

"Якщо ми подивимося на поле бою, то звичайні можливості Росії вже знаходяться на межі", - сказав Марран.

Оскільки війна загострюється, а досягнення Росії на полі бою залишаються "нерівномірними", кілька високопоставлених командирів РФ були звільнені. Серед них генерал-лейтенант Сергій Кисіль, який очолював невдалу спробу 1-ї гвардійської танкової армії захопити Харків, і віце-адмірал Ігор Осипов, який керував Чорноморським флотом.

Тим часом, санкції проти Росії призвели до того, що транспортна і морська логістика країни була "практично зламана", сказав міністр транспорту Росії в суботу.

Сполучені Штати продовжують відправляти Україні військову техніку, зокрема важку артилерію, безпілотники і протитанкові ракети. Президент Байден підписав пакет нової військової та гуманітарної допомоги Україні на суму 40 мільярдів доларів.

читайте такожБайден підписав законопроект про виділення Україні 40 млрд доларів допомоги

Попри тещо Путін розгорнув в Україні понад 100 батальйонних тактичних груп, кожна з яких налічує від 500 до 800 солдатів, вони не домоглися успіху на Донбасі, свідчить американська розвідка. Є свідчення, що російські військові розділили деякі підрозділи, розіславши менші бойові групи у села і селища. Це, за оцінками Пентагону, має сенс, оскільки Путін тепер переслідує менші за локалізацією цілі.

"На півдні Росія здобула дві важливі перемоги, взявши під свій контроль Маріуполь, велике портове місто, і менше місто Херсон. Однак Миколаїв, де до війни проживало майже 500 тисяч осіб, був недосяжною метою попри тижні запеклих боїв поблизу", - йдеться у статті.

читайте також"Операція триває": Азов записав нове повідомлення з МаріуполяСкотт Бостон, колишній офіцер армії США, що вивчає війну в Україні для аналітичного центру Rand Corp., сказав, що, схоже, у російських військових є серйозні моральні проблеми, що підривають цілі Москви. Він посилався на відмову деяких підрозділів виконувати накази, а також неспроможність Росії належним чином озброїти і прогодувати свої сили.

За даними Пентагону, за останні тижні Росія захоплювала всього кілька кілометрів на добу на Донбасі. Такими темпами, припустив Бостон, наступ може зайняти рік, і "території залишаться українськими все одно", навіть якщо кількість загиблих російських військових продовжує зростати.

Російські лідери, можливо, усвідомлюють, що їхня військова кампанія гальмується, але все ще не хочуть визнавати, що вони програють війну, додав він.

Складно сказати, як довго Росія може продовжувати наступ, сказав аналітик Rand Corp. Навіть після загибелі тисяч російських солдатів, за його словами, Росія може продовжувати наносити артилерійські удари з відстані ще деякий час.

Експерт нагадав, що після війни в 2008 році в Грузії Москва вирішила реформувати свою армію та в чомусь досягла успіху.

"У вас просто таке відчуття, ніби вони відмовилися від усього, чого намагалися навчитися за останні 10 років, і повернулися до старої тактики, яка для них виявилася більш зручною", – сказав Бостон.

"Чесно кажучи, Червона Армія в 1944 році була більш здатна до вогневої активності і маневрів, ніж багато з тих підрозділів, які ми бачили в нинішній війні, і я не розумію чому", - додав він.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія не домагається успіхів у наступі на Донбасі та в напрямку південних областей України. Українські війська відійшли з Попасної Луганської області не тому, що їх звідти вибили, а щоби перейти на наступну лінію оборони і зберегти особовий склад. Фактично цей напрямок залишається лише одним флангом, де війська РФ наступають. На інших ділянках фронту вони вже переходять в оборону або відступають, як у Харківській області. Скоро ЗСУ можуть повністю збити їх атакуючий потенціал, час на боці української армії.

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