Білий дім не блокуватиме експорт літаків F-16 в Україну від союзників - CNN

В адміністрації Байдена поки нічого не відомо про будь-які офіційні запити від союзників на експорт F-16.

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Білий дім дозволить партнерам передавати Україні F-16 - CNN / Колаж: Главред, фото: US Air Force, president.gov.ua

Адміністрація президента Джо Байдена в останні тижні сигналізувала європейським союзникам, що США дозволять їм експортувати винищувачі F-16 в Україну. Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Зазначається, що на Білий дім чинять тиск члени Конгресу і союзники з проханням допомогти Україні літаками на фоні посилення російських повітряних атак.

При цьому посадовим особам Адміністрації президента Джо Байдена нічого не відомо про будь-які офіційні запити від союзників на експорт F-16, а посадовим особам Держдепартаменту, яким зазвичай доручено оформлення документів для затвердження таких передач, не було наказано приступити до роботи.

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Кілька європейських країн мають F-16 американського виробництва, включаючи Нідерланди.

Оскільки F-16 мають чутливі технології, США повинні надати дозвіл власникам винищувачів про їхню передачу третім країнам.

Раніше видання Politico також писало про те, що США не проти того, щоб інші країни передали ЗСУамериканські винищувачі F-16, які перебувають у них на озброєнні.

Винищувачі F-16 для України

Перші українські військові пілоти пройдуть навчання на бойових літаках F-16. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Кращим винищувачем для ЗСУ є американський F-16, йдеться в повідомленні на сайті британського уряду.

16 травня радник міністра оборони Олексія Резнікова Юрій Сак заявив, що Україна розраховує на отримання 40-50 винищувачів F-16. За його словами, це дозволить сформувати 3-4 ескадрильї для захисту неба від російських ударів.

17 травня прем'єр-міністри Великої Британії та Нідерландів за підсумками зустрічі на полях саміту Ради Європи в Рейк'явіку домовилися очолити "коаліцію винищувачів" для надання Україні F-16.

Президент Володимир Зеленський у вечірній заяві оголосив, що Велика Британія та Нідерланди, а також Франція приєдналися до так званої "коаліції винищувачів".

Водночас 17 травня міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра в середу заявив, що в міжнародних переговорах про можливу поставку винищувачів F-16 в Україну немає прогресу.

Дивіться відео про те, хто із союзників першим передасть Україні F-16:

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