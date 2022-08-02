Пелосі прибула на Тайвань: у Китаї вже відреагували

Нєнсі Пелосі прилетіла на Тайвань/ Колаж фото Reuters, скріншот

На території острова Тайвань приземлився літак, в якому була спікер Палати представників США Ненсі Пелосі. Відео відразу розлетілося в Мережі.

Пелосі зійшла з борту, а біля літака її вже чекали місцеві жителі. Вони зустрічали спікера Палати представників США в жовто-блакитних масках.

Після свого виходу з літака Пелосі зробила заяву. Вона акцентувала увагу на тому, що її візит не суперечить політиці США щодо Китаю, а лише є знаком підтримки демократії на Тайвані. Повідомляється, що спікер вирушила в готель.

У Китаї вже встигли відреагувати. Там засудили візит Пелосі і висловили "рішучий протест". Китайський МЗС стверджує, що візит Пелосі на Тайвань порушує принципи "єдиного Китаю" і положення трьох китайсько-американських комюніке.

Китайська влада закликала США припинити втручання у внутрішні справи країни, а також не потурати силам, які хочуть незалежності Тайваню.

Проблема Китаю і Тайваню

Нагадаємо, Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами. Китай попередив Тайвань, що будь-яка спроба домогтися незалежності "означає війну".

10 березня в Міноборони Китаю зробили заяву про те, що Пекін не має наміру терпіти незалежності Тайваню і вважає дане питання внутрішньою справою КНР.

При цьому американський президент Джо Байден заявив, що якщо КНР здійснить військову агресію проти Тайваню, США готові перейти до прямого військового втручання, оскільки у Вашингтона є зобов'язання перед Тайбеєм.

Нещодавно повідомлялося, що Китай може готувати "спеціальну операцію" проти Тайваню. Лідер держави Сі Цзіньпін підписав директиву, яка дозволяє "невійськове" використання збройних сил. Ця директива може забезпечити правову основу для "невоєнної операції".

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