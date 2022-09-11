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Байден дивно відреагував на просування ЗСУ та втечу окупантів з України

11 вересня 2022, 17:02

На тлі контрнаступу ЗСУ президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України.

Байден Хаймарс
Байден / Reuters, Вікіпедія

Президент США Джо Байден відмовився коментувати дії українських військ на фронті.

У своєму виступі президент США заявив, що ситуація все ще розвивається.

Лідер США під час виступу також підкреслив, що він повністю поінформований про ключові дії українських військ.

Видео дня

Варто відзначити, що на тлі контрнаступу ЗСУ, 8 вересня президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України на суму 675 мільйонів доларів.

До нього увійдуть 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, машини Humvee.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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війна в Україні Джо Байден війна Росії та України
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