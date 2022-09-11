Байден дивно відреагував на просування ЗСУ та втечу окупантів з України

Байден / Reuters, Вікіпедія

Президент США Джо Байден відмовився коментувати дії українських військ на фронті.

У своєму виступі президент США заявив, що ситуація все ще розвивається.

Лідер США під час виступу також підкреслив, що він повністю поінформований про ключові дії українських військ.

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Варто відзначити, що на тлі контрнаступу ЗСУ, 8 вересня президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України на суму 675 мільйонів доларів.

До нього увійдуть 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, машини Humvee.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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