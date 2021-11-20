Байден помилував двох індичок на честь Дня подяки

Джо Байден помилував двох індичок / Reuters

Напередодні святкування Дня подяки президент США Джо Байден помилував індичок з кличками Желе і Арахісове масло.

Церемонія "помилування" пройшла в Рожевому саду Білого дому, повідомляє CNN.

Відзначимо, що Байден в перший раз як глава держави в жартівливій манері "помилував" індичок. При цьому президент врятував тварин від того, щоб з них приготували вечерю для нього під час свят. Після помилування індичок з Індіани відправлять назад в рідний штат на дослідницьку ферму.

Що означає помилування індичок напередодні Дня подяки

Раніше американські знаменитості попросили президента США віддати зоозахисникам помилуваних індичок на День подяки. Петицію із закликом підписали співачка Біллі Айліш, актор Хоакін Фенікс, британський комік Рікі Джервейс, актриси Руні Мара і Міна Суварі.

/ Reuters

Представники організації Farm Sanctuary, відзначили, що зазвичай помилуваних лідером Білого дому індичок відправляють на ферми, в контактні зоопарки та університети з науковими програмами з птахівництва, де про них, найімовірніше, не піклуються як про індивідуумів зі своїми унікальними особистісними характеристиками, емоціями, потребами та уподобаннями.

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Як відзначають День подяки в США

День Подяки в четвертий четвер листопада в США. Він є святом висловлення подяки і вдячності Богу, родині і друзям за матеріальний добробут і добре ставлення. Вперше відзначався в Америці восени 1621 року.

/ Reuters

За старовинною традицією кілька поколінь однієї сім'ї збирається в будинку старших на святковий обід. Кожен вимовляє слова подяки за все те хороше, що сталося в його житті. Багато страв стали традицією: фарширована індичка з журавлинним сиропом і солодкий гарбузовий пиріг.

День подяки: традиції

День подяки - не стільки релігійний, скільки сімейне свято. Це випливає з того, де американці святкують День подяки - за традицією, саме в широкому сімейному колі. А ось до церкви в цей день ходять далеко не всі – обмежуючись словами подяки за святковим столом.

До слова, про святковий стіл. Що зазвичай їдять на День подяки? На День подяки подають такі страви:

індичку під журавлинним соусом,

картопляне пюре,

гарбузовий або морквяний пиріг, який запивають яблучним сидром,

інші сезонні смаколики.

За переказами, саме це їли переселенці під час найпершого святкування Дня подяки.

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