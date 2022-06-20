Байден відверто висловився щодо перспектив вступу України до ЄС

Джо Байден висловився про вступ України до ЄС / Reuters

Майбутній вступ України до Європейського Союзу є "дуже ймовірним", заявив лідер американців Джо Байден, повідомляє видання Reuters.

Повідомляється, що виступаючи перед журналістами, Байден зазначив, що вважає дуже ймовірним, що Україна стане членом Європейського Союзу.

Заява президента США зроблена на тлі того, що в кінці цього тижня лідери Євросоюзу мають офіційно надати Україні статус кандидата.

Статус країни-кандидата в ЄС для України

Європейська комісія в п'ятницю, 17 червня, винесла рекомендацію про надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до Євросоюзу. Глава ЄК Урсула фон дер Ляйен офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог ЄС. Тепер українська держава має попрацювати над реформами у сферах верховенства права, боротьби з корупцією, а також впливом великих бізнес-груп на політику.

Президент Володимир Зеленський підтримав рішення Єврокомісії. За його словами, тепер Україна очікує на позитивний вердикт Європейської Ради.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що для початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу потрібно перейти до виконання переліку вимоги. Серед них реформа Конституційного Суду, боротьба з корупцією, призначення керівників антикорупційних органів та вирішення інших питань.

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