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Байден офіційно зібрався йти в президенти США на другий термін

Дмитро Відоменко
25 квітня 2023, 13:31 оновлено 25 квітня, 13:53
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Про свої плани вдруге балотуватися в президенти США нинішній керівник Білого дому заявив у Twitter.
Джо Байден, прапор США
Джо Байден / колаж фото Офіс президента України та УНІАН

Президент США Джо Байден оголосив про те, що братиме участь у президентських виборах у 2024 році. Про свої плани керівник Білого дому написав у сервісі мікроблогів Twitter.

"У кожного покоління буває момент, коли доводиться відстоювати демократію. Відстоювати свої головні свободи. Я вірю - це наше. Ось чому я буду балотуватися на переобрання президентом США. Приєднуйтесь до нас. Давайте закінчимо роботу", - йдеться в тексті.

Трохи пізніше віце-президент Камала Харріс заявила - вона теж буде висуватися на другий термін в парі з Байденом.

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Байден

Нагадаємо, експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса говорив, що Джо Байден хоче, щоб до моменту виборів українське питання було для нього позитивним. Разом з тим експерт упевнений в тому, що пріоритет американського істеблішменту буде спрямований на свої внутрішні інтереси незалежно від того, що відбувається в Україні.

Водночас дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко висловив думку, що ситуація навколо судового розгляду з приводу звинувачень Дональда Трампа є очевидним "плюсом" для чинного президента США Джо Байдена. Експерт вважає, що судовий розгляд навколо Трампа стане "козирною картою в рукаві" для демократів.

Дивіться відео про скандал з колишнім президентом США Дональдом Трампом:

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