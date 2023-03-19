Україна випала з топпорядку в США: експерт пояснив "зраду"

Джо Байден хоче, щоб до моменту виборів українське питання було для нього позитивним, вважає Ілля Куса.

Ілія Куса пояснив ставлення американців до війни в Україні / Офіс президента України, Главред

Стратегічно США вже опинилися у виграшній позиції в результаті війни, розв'язаної РФ проти України, заявив експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса.

"Зараз ще вирішується питання перемоги на виборах. Джо Байден, звичайно ж, хоче, щоб до моменту виборів українське питання було для нього позитивним в політичному плані. Зрозуміло, що цього можна досягти тільки успіхами на фронті, а також переконанням американських виборців у тому, що вони, мовляв, витрачають гроші на Україну, але це дає результат, оскільки цим вони захищають демократію, партнерів США і виконують свої зобов'язання", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим експерт упевнений в тому, що пріоритет американського істеблішменту буде спрямований на свої внутрішні інтереси незалежно від того, що відбувається в Україні.

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"Тільки на початку вторгнення був період, коли Україна була в топовому порядку, з середини минулого року ми відзначаємо медійне зниження інтересу американського виборця до цієї теми. І те, що зараз питання України стало другорядним, цілком логічно і закономірно. Тут немає ніякої "зради", так завжди відбувається. Адже американський виборець завжди цікавиться своїми внутрішніми проблемами більше, ніж зовнішніми. І так відбувається у всіх країнах, навіть в Україні", — додав Куса.

Хто такий Ілля Куса Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього". За освітою Ілля - аналітик-міжнародник. Навчався в Інституті міжнародних відносин у Києві за спеціальністю "Міжнародна інформація". У нього є досвід роботи журналістом: редактором міжнародних новин і кореспондентом, а також якийсь час він працював перекладачем. На посаді аналітика співпрацював з низкою громадських організацій в Україні, на його рахунку чимало публікацій у різних виданнях на тему міжнародної політики, насамперед на тему Близького Сходу. Володіє англійською та арабською мовами. Дослідницькі інтереси: геополітика, міжнародна безпека, боротьба з тероризмом, Близький Схід, зовнішня політика.

Раніше Куса заявив, що війна в Україні навряд чи закінчиться в 2023 році поверненням під контроль Києва всіх територій в рамках кордонів 1991 року. Можливе тимчасове припинення вогню, але повторення Мінських угод не буде.

За його словами, позиції Росії і України занадто поляризовані, тому ніякої реанімації Мінських угод не буде.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого звернувся до українців і заявив, що Росія ніколи не виграє цю війну.

Він підкреслив, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться знищити любов українського народу до свободи.

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