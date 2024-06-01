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"Ніхто здаватись не збирається": експерт сказав, що робитимуть війська НАТО в Україні

Руслана Заклінська
1 червня 2024, 17:36
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Війська НАТО вивільнять українських військовослужбовців від виконання обов'язків у тилу, що посилить можливості на фронті, розповів Володимир Горбач.
'Ніхто здаватись не збирається': експерт сказав, що робитимуть війська НАТО в Україні
Західні війська стануть сигналом для Росії / Колаж: Главред, фото: Главред, nato.int, twitter.com/USNATO

Розміщення західних військових підрозділів в Україні стане дипломатичним сигналом Росії про те, що Україна та її союзники не збираються здаватися. Західні війська дозволять звільнити ЗСУ від виконання обов'язків в тилу. Про це в інтервʼю Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

"Такі кроки – завжди воєнно-дипломатичні... це буде дипломатичний сигнал Російській Федерації про те, що ніхто здаватись не збирається. І що слова про підтримку України "скільки потрібно" чи "до перемоги" – не пусті, а підкріплюються діями", - зазначив Горбач.

За його словами, це вже буде комунікація з окупантами не за допомогою слів, а за допомогою дій. Горбач наголосив, що це буде серйозним сигналом, що потрібно припиняти бойові дії.

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"Функції, які можуть виконувати західні контингенти в Україні, можуть бути різними, від охорони військових, енергетичних обʼєктів (наприклад, атомних станцій) до стратегічних комунікацій (мостів, складів тощо) чи відрізків кордону. Це вивільнятиме українських військовослужбовців від виконання обов'язків у тилу та посилюватиме наші можливості безпосередньо на лінії фронту чи прилеглій до лінії фронту території", - пояснив експерт.

Горбач наголосив, що завдяки воєнно-дипломатичній складовій, застосування військ країн Заходу на полі бою може взагалі не знадобитися.

Хто такий Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Введення західних військ в Україну - головні новини за темою

Нагадаємо, Польща і країни Балтії можуть ввести свої війська в Україну у разі серйозного прориву російських окупантів на фронті, пише Der Spiegel.

НАТО намагається уникнути прямого конфлікту з Росією, тому не може відправити свої війська до України та збивати ракети над її територією. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на сесії Парламентської асамблеї НАТО, коментуючи заяви Польщі та Балтійських країн щодо готовності відправити свої війська до України. Він також зазначив, що немає планів щодо навчання українських військових інструкторами НАТО.

Як повідомляв Главред, Франція планує відправити військових інструкторів до України, незважаючи на негативну реакцію Росії та деяких союзників. Франція хоче очолити коаліцію країн, що нададуть військову підтримку Україні, навіть за умови можливого конфлікту з Росією.

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війна в Україні НАТО Володимир Горбач війна Росії та України
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