Байден має намір терміново провести переговори з Путіним через Україну

Байден і Путін / Reuters

Президент США Джо Байден найближчим часом буде проводити прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен і заявив, що Вашингтон закликає Москву відвести війська від українського кордону, пише Reuters.

Блінкен за підсумками зустрічей з міністрами закордонних справ України і Росії додав, що Київ жодним чином не становить загрози і не прагне до конфронтації, яка виправдовувала б військове втручання Росії.

За його словами, США готові працювати з Росією і Україною для підтримки врегулювання дипломатичного процесу. Він додав, що у Байдена і Путіна в найближчому майбутньому може з'явитися можливість поговорити безпосередньо.

Крім того, Блінкен підкреслив, що Росія повинна відвести війська від кордону з Україною. І додав, що в Москві знають про наслідки, які настануть у разі агресії проти України.

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читайте такожБайден не готовий до зустрічі з Путіним: у Білому домі зробили заяву у відповідь на анонс Кремля

Як раніше повідомляли, в Білому домі не готові говорити про зустріч президента США Джо Байдена з господарем Кремля Володимиром Путіним в найближчому майбутньому. Йдеться, в тому числі, і про телефонні переговори. Не виключено, що Байден поговорить з Путіним у майбутньому. Про це заявила прессекретар американської адміністрації Джен Псакі.

Зустріч Байдена і Путіна

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 24 жовтня зробив заяву про те, що Москва і Вашингтон бачать необхідність у проведенні зустрічі президента РФ Володимира Путіна і господаря Білого дому Джо Байдена в найближчому майбутньому. За його словами, поки рано говорити про організацію переговорів, проте сторони вже незабаром повинні обговорити таке питання.

Спікер Кремля Пєсков 18 листопада сказав, що зустріч Путіна і Байдена може відбутися до кінця нинішнього року. Москва бачить необхідність в таких переговорах через нібито загрозу НАТО біля кордонів Російської держави і ситуації з Україною. Причому, як заявив Пєсков, зустріч може відбутися в дистанційному форматі.

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