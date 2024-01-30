Російська авіація скидає бомби на свої міста: у розвідці назвали причину

Вже в четверте РФ випадково скидає російські авіаційні боєприпасів на своїй території цього місяця.

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РФ обстрілює власні міста / колаж: Главред, фото: армія Франції, РосЗМІ

У Міністерстві оборони Великобританії повідомили, що за останній місяць почастішали випадки, коли російська авіація скидає бомби на своїй території. Це демонструє ступінь втоми персоналу та недостатню підготовку.

Як зазначається у зведенні розвідки Британії у Twitter, що російський незалежний канал новин Telegram Astra повідомив 27 січня, що російські літаки випадково випустили два некеровані боєприпаси ФАБ-250 по двох російських селах у Білгородській області. Перший боєприпас впав на ферму у Постникові, а другий - на міській вулиці у селі Стрілецьке, що призвело до евакуації до 150 осіб у радіусі 500 метрів.

За даними британської розвідки, це четверте випадкове скидання російських авіаційних боєприпасів на своїй території цього місяця. Найраніший випадок стався у Білгороді 20 квітня 2023 року.

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"Неможливо підтвердити, чи відбуваються такі інциденти через погані процедури при озброєнні літака перед вильотом або неправильних дій екіпажу під час місій. Ймовірно, це комбінація того й іншого. Збільшення частоти подібних випадків, ймовірно, демонструє ступінь втоми повітряного та наземного персоналу на лінії фронту в Росії, а також свідчить про недостатню підготовку", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, що РФ готується скинути близько 500 авіабомб на Авдіївку. Офіцер "Легіону Свободи" зазначив, що майже за 25 км на максимальних висотах літак скидає керовану авіабомбу і вона плануючи долітає до Авдіївки.

Росія скинула 6 авіабомб по багатоповерхівці в Оріхові. 18 січня російська окупаційна армія завдала 6 авіаударів по Оріхову Запорізької області, внаслідок чого знищено цілий під'їзд багатоповерхівки.

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