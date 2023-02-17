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"Ашан" втрапив у скандал з постачанням товарів окупантам і мобілізацією у РФ - розслідування

17 лютого 2023, 12:48
У компаніях-партнерах визнали, що товари від "Ашана" поставлялися саме для потреб ЗС РФ.
Ашан
Ашан звинуватили у допомозі армії РФ / Facebook/Auchan.ua

Французька компанія "Ашан" , яка працює на ринку України, безкоштовно поставляла товари для ЗС РФ на окупованих територіях.

У березні 2022 року контролер управління "Ашан-Санкт-Петербург" Наталія Зельцер відправила колегам лист, в якому йшлося про необхідність збору та подальшої відправки "гуманітарної допомоги" на потреби військ окупантів РФ, йдеться у спільному розслідуванні Bellingcat, The Insider і Le Monde.

У списку: чоловічі шкарпетки, сигарети, які ніколи не поставляються як гумдопомога, запальнички, сірники, серветки і засоби для гоління. При цьому "гумдопомога" оформлялася центральним офісом "Ашана" у РФ як закупівля з боку десяти юросіб.

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Своєю чергою менеджер з логістики "Ашан-Санкт-Петербург" Ельміра Іванова в спілкуванні з журналістами заявила, що насправді "Ашан" виділяв ці предмети безкоштовно зі своїх запасів. Керуюча також уточнила, що не знає, хто був кінцевим одержувачем — військові ЗС РФ або цивільні особи.

Як уточнює приймальник одного з "Ашанів" Санкт-Петербурга Олексій, з яким спілкувалася редакція, всім було все зрозуміло: "Я відразу з першого email сказав, що взагалі до цього не підійду, а коли вони відвантажували, я запитав у Зельцер, куди ця "гумдопомога", вона сказала: "Подумай сам". Я став наполягати: "І куди ж?"- і вона відповіла: "на СВО", а потім додала: "на жаль".

При цьому директор ТОВ "МТК" Сергій Пома і директор ТОВ "Енергія-3000" Галина Баранова, чиї компанії вказані в рахунках, визнали, що товари від "Ашана" поставлялися саме для потреб ЗС РФ.

У матеріалі сказано, що "Ашан" задіяв у поставках для ЗС РФ супермаркети в інших регіонах в ТРЦ, які належать компанії. Так, наприклад, в Самарі, Рибінську і Володимирі в супермаркетах встановили пункти збору "гумдопомоги для Донбасу".

Підкреслюється, що не тільки "Ашан", але і мережа "Леруа Мерлен", що належить до того ж холдингу, займалася постачанням товарів на окуповані території України. Про це свідчать опубліковані в грудні кадри з Маріуполя, на яких можна побачити, як члени "Молодої Гвардії Єдиної Росії" розвантажують однакові палети з фірмовим знаком "Леруа Мерлен".

Автори розслідування додали, що "Ашан" не тільки відправляв безкоштовно товари на окуповані території України, а й допомагав військкоматам проводити часткову мобілізацію. Керівництво компанії збирало і передавало дані про своїх співробітників. Також "Ашан" допомагав військкоматам виконувати норму під час часткової мобілізації — прямо на робочому місці співробітникам вручали повістки і пропонували звільнитися.

Російське керівництво "Ашана" відмовилося давати коментарі, а в прес-службі французького Auchan заявили, що компанія знаходиться поза політикою і ніяку підтримку ЗС РФ не здійснює.

Раніше повідомлялося про те, що багато іноземних компаній пішли з російського ринку. Але є й ті, які продовжують працювати з кривавим окупантом, таким чином безпосередньо спонсоруючи знищення українців.

Серед них - Auchan - французька мережа супермаркетів і гіпермаркетів. Також Metro Cash & Carry GmbH - Міжнародна торгова оптова компанія. При цьому заявляє, що допомагає українським захисникам продуктами.

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