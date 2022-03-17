Бренди-зрадники, які заробляють криваві гроші: світові компанії, що не вийшли з ринку РФ

Хто досі працює в Росії / ТСН

Багато іноземних компаній пішли з російського ринку. Але є й ті, які продовжують працювати з кривавим окупантом, таким чином безпосередньо спонсоруючи знищення українців.

читайте такожКоли завершиться війна і додому повернуться біженці: астропсихолог назвала точну датуХто досі працює в Росії:

Auchan - французька мережа супермаркетів і гіпермаркетів.

Metro Cash & Carry GmbH - міжнародна торгова оптова компанія. При цьому заявляє, що допомагає українським захисникам продуктами.

Leroy Merlin - французька компанія, яка спеціалізується на продажу товарів для будівництва.

Oriflame - шведсько-швейцарська компанія, що спеціалізується на розробці, виробництві та продажу засобів по догляду за шкірою, декоративної косметики, парфумерії, засобів особистої гігієни, продукції здорового харчування та аксесуарів.

Банк Raiffeisen - дочірня компанія австрійської банківської Raiffeisen Bank International.

Philip Morris - американська тютюнова компанія, один з найбільших виробників сигарет у світі.

Decathlon - французька компанія, яка спеціалізується на роздрібній торгівлі спортивних товарів. Продовжує працювати, але блокує тимчасово функцію онлайн-замовлень.

Kimberly-Clark - американська корпорація, один з лідерів з випуску продукції для охорони здоров'я, особистої, професійної та промислової гігієни.

Ecco - данський бренд взуття та аксесуарів для всієї родини.

Accor - міжнародний готельний оператор. Штаб-квартира - в передмісті Парижа Еврі.

Intercontinental Hotel - міжнародна мережа готелів, що належить британській компанії InterContinental Hotels Group.

Kellogg's - американська компанія, яка виробляє сухі сніданки і продукти харчування швидкого приготування.

Arconic - американська промислова компанія, що спеціалізується на розробці і виробництві легких металів.

Beyer - німецька хіміко-фармацевтична транснаціональна корпорація.

Intesa Sanpaolo - італійська банківська група, що є лідером на ринку банківських послуг в Італії і однією з найбільших банківських груп Єврозони, має значну присутність в країнах Центральної та Східної Європи.

Societe Generale - французький фінансовий конгломерат.

Salvatore Ferragamo - італійський бренд одягу, взуття та інших виробів класу люкс.

Mohawk Industries - американський виробник підлогових покриттів з Калхуна.

Spar - нідерландська компанія, що спеціалізується на супермаркетах.

Pirelli - італійська компанія, що знаходиться у власності у китайського хімічного гіганта China National Chemical Corp. П'ятий у світі виробник автомобільних шин.

Bridgestone Tyre - японська компанія, яка виробляє автомобільні покришки.

Honeywell - американська корпорація, що виробляє електронні системи управління та автоматизації.

Otis Worldwide - одна з найстаріших і найбільших американських компаній-виробників підйомного обладнання.

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