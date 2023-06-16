Контрнаступ ЗСУ: військові потужно просунулись вперед та закріпились - Маляр

Українські військові просунулись уперед на різних напрямках фронту на відстань до 2 кілометрів.

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Українські військові пішли у контрнаступ на півдні / Колаж: Головред, фото: УНІАН, 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Українські військові пішли у контрнаступ на півдні країни. Сили оборони просунулись на відстань до 2 км на кожному напрямку та змогли там закріпитись. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Наші війська діють в умовах авіаційної та артилерійської переваги ворога. На напрямках, де ми в обороні, жодної позиції не втрачено і ворог не зміг просунутись", - написала Маляр.

На сході окупанти намагаються штурмувати позиції українських військових, особливо, на Лиманському напрямку. Однак на Бахмутському напрямку інтенсивність боїв знизилась. Там на окремих ділянках свій наступ проводять бійці ЗСУ.

"На сході противник зараз тримає значну кількість сил, які продовжує нарощувати, переміщаючи на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи з інших напрямків", - додала Маляр.

Ворог стягує війська на Бердянському і Маріупольському напрямках. Вони намагаються збільшити вогневий вплив. Просування українських військових ускладнюють заміновані росіянами поля.

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України почали контрнаступальні дії на фронті. Однак швидких результатів на передовій чекати не варто - для звільнення всіх захоплених російськими окупантами міст може знадобиться "багато місяців". Про це заявив заступник голови ОП Ігор Жовква.

Тим часом сили оборони звільнили низку населених пунктів. 12 червня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень в ході проведення наступальної операції в Донецькому й Таврійському операційних районах просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, площа території, взятої під контроль, склала 90 кв. км. Звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне.

Ексрадник глави Офісу президента, військовий експерт Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України здійснили прорив російського фронту на тактичну глибину на одному з напрямків. Але місце головного удару досі не визначено.

Дивіться відео про звільнення Сторожового:

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