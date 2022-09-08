Армія України успішно наступає на півдні і до жовтня може звільнити Херсон – французький генерал

ЗСУ до зими можуть звільнити весь правий берег Дніпра - французький генерал / Колаж Людмила Денісова, DVIDSHUB Flickr, соцмережі

Сили оборони України успішно проводять контрнаступальну військову операцію на півдні. Війська можуть звільнить Херсон від російської окупації вже до жовтня, якщо ситуація розвиватиметься за поточним сценарієм. Окупанти РФ зіткнулися з проблемами в забезпеченні своїх підрозділів і здивовані маневрам ЗСУ. Про це заявив колишній керівник військової місії Франції при ООН генерал Домінік Трінкван.

В інтерв'ю каналу France 24 він розповів про те, що просування Збройних сил України на півдні йде успішно. Українці поступово готувалися до реалізації своїх планів, підірвавши логістику і забезпечення окупантам.

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"Українці методично готували цей наступ і концентрували засоби для успіху. Почали з підриву російської системи матеріально-технічного забезпечення, вдаривши далекобійною артилерією по складах, вузлах зв'язку, командних пунктах, а також по мостах через Дніпро. Це називається "формування поля бою", - зазначив військовий.

За його словами, російські війська здивовані такому маневру. Вони зіткнулися з серйозними складнощами в постачанні своїх сил. Війська, які знаходяться на захід від Дніпра, якщо не будуть вчасно отримувати боєприпаси, втратять здатність оборонятися.

"Руйнування складів боєприпасів і логістичних пунктів, перш за все залізниці, суттєво їх похитнуло. Тепер, якщо війська, розміщені на захід від Дніпра, не отримуватимуть снарядів, вони не зможуть оборонятися. Якщо вони більше не отримують припасів, це для деяких підрозділів буде критичним", - додав генерал.

Також він сказав, що у росіян серйозні кадрові проблеми. Вони здійснюють спроби вербування сил, проте в умовах, коли Путін не оголошує війну, мобілізувати їх не можна.

"Він (Путін, - ред.) хоче і далі створювати враження, що все йде нормально. Я думаю, що до зими українці могли б звільнити весь правий берег Дніпра, включаючи місто Херсон", - підкреслив Домінік Трінкван.

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Армія України проводить контрнаступальну операцію у Херсонській області з метою звільнення українських територій від російських окупантів. Ворожі війська витісняються з тимчасово захоплених ними позицій. Раніше ЗСУ звільнили населений пункт Високопілля, де вже встановлено державний прапор України.

Речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що українські війська привели всі мости на Херсонщині в стан непридатності. Ворог більше не може використовувати естакади в якості логістики.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також казав, що у Херсонській області вдалося звільнити і Ольгине. Населений пункт знаходиться північніше Високопілля. За його словами, є й інші деокуповані пункти. Російське угруповання на правому березі Дніпра в оперативному оточенні.

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