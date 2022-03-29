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Нові трофеї для армії України: у Харківській області відкопали танки окупантів РФ

29 березня 2022, 11:42

Військову техніку вирішили не спалювати, а передати на потреби ЗСУ.

Танки окупантів РФ
Танки окупантів РФ відкопали і передали ЗСУ / facebook.com/skitalec

У Харківській області танки російських окупантів застрягли в багнюці. Військові наполягли на тому, щоб ворожу техніку не спалювали, а передали на потреби армії України. Про це повідомив волонтер Роман Донік.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він нагадав історію про те, як танки окупаційних військ ще на навчаннях застрявали в багнюці. Наразі історія повторилася, але вже у Харківській області на війні Росії проти України.

За словами волонтера, спочатку думали, що техніку краще спалити, щоб ворог не зміг нею скористатися. Однак військові, які раніше попереджали про можливу втечу окупантів з поля бою, наполягли на відкопуванні танків і передачі їх на потреби ЗСУ.

Танки окупантів РФ
Танки окупантів РФ / facebook.com/skitalec
Танки окупантів РФ
Танки окупантів РФ / facebook.com/skitalec
Танки окупантів РФ
Танки окупантів РФ / facebook.com/skitalec

"Ну, так воно і вийшло. Ось що означає професійна армія. Тому що вчені. Бо з досвідом. Довіряємо ЗСУ. вони знають, що роблять. Допомагаємо їм робити справу", - підкреслив Роман Донік.

Раніше сили оборони України у Чернігівській області зуміли забрати у російських окупантів самохідну артилерійську установку новітньої моделі Мста-С. Техніку відігнали для потреб української армії трактором.

Нагадаємо, територіальна оборони Баштанки у Миколаївській області забрала у загарбників РФ три надсучасних зенітно-ракетних гарматних комплекси Панцир-С1. Вартість одиниці такої техніки - 15 мільйонів доларів. Один ЗРГК спалили, два інших, імовірно, передали ЗСУ.

viber
танки ЗСУ Харківська область Роман Донік війна Росії та України
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