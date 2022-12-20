Армія під контроль РФ і доступ до військових складів: названо план Путіна на поїздку до Лукашенка

Росія збирається продовжувати війну проти України за рахунок республіки Білорусь, яка повинна відігравати в роль донора техніки, вважає Олександр Коваленко.

Лукашенко навряд чи віддасть контроль над своєю армією Москві - експерт / скріншот YouTube

Директор країни-окупанта РФ Володимир Путін відправився до Білорусі, щоб умовити голову республіки Олександра Лукашенка віддати його армію в підпорядкування Москві або забезпечити доступ до білоруських військових складів. Ймовірно, Лукашенко погодиться на передачу доступу до складів, якими користуватиметься російська армія на війні проти України. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Як повідомляє ТСН, він розповів про те, що Путін поїхав до Лукашенка, щоб умовити білоруського ватажка держави передати Москві контроль над армією Білорусі.

Якщо Лукашенко не віддасть контроль над військами, то переговорити з ним з приводу доступу Росії до військових складів.

"Головна мета приїзду Путіна в Білорусь – переконати Олександра Лукашенка надати генералам російської армії контроль над своєю армією. Їм потрібна армія Білорусі та її ресурс. Це фактично 20 батальйонно-тактичних груп. Якщо не вдасться цього зробити, то завдання мінімум, скажімо так, отримати повний доступ до складів і центрів зберігання боєприпасів і техніки, яка знаходиться на консервації в Білорусі. Для того щоб компенсувати втрати, понесені в Україні", - пояснив ситуацію експерт.

За його словами, передати управління військами Москві Лукашенко навряд чи погодиться. А ось доступ до складів, ймовірно, віддасть. І тоді окупант Росія використовуватиме її центри зберігання для війни проти України.

"Російського ресурсу технічно не вистачає. У Білорусі після розпаду СРСР залишилося достатньо техніки. Але важко сказати про те, в якому вона стані. Крім цього, Росія відчуває дефіцит боєприпасів для артилерії. Останні відіграють важливу роль для наступальних і оборонних дій. Чи погодиться Лукашенко на все це? На передачу армії під контроль Російський генералів-я впевнений, що ні. Що стосується надання доступу до складів і центрів зберігання - вважаю, що все-таки погодиться", - підкреслив Олександр Коваленко.

Поїздка Путіна до Лукашенка

Директор агресора Росії Володимир Путін вперше за 3 роки вирішив сам поїхати до колеги, голови Білорусі Олександра Лукашенка в Мінськ. Лукашенко зустрічав Путіна разом зі своїм сином. Примітно, Путін, коли сходив з трапа літака, не помітив останню сходинку і смішно її перестрибнув.

Що цікаво, Путін летів до Мінська у супроводі винищувачів. Для конспірації Кремль наказав підняти в повітря три урядових борту. Разом з Путіним до столиці Білорусі вирушили Міністр оборони Шойгу і глава МЗС Лавров.

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв раніше заявив, що Путін поїхав до Мінська, швидше за все, для того, щоб умовити Лукашенка прийняти рішення про ширшу участь свої військ у військовому вторгненні в Україну. Зокрема, Росії потрібно, щоб Білоруська армія брала участь у наземних операціях.

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