Археологи обімліли: стародавня печера відкрила неймовірний секрет людства

Неймовірне відкриття відсуває хронологію людського заселення на десятки тисяч років.

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У стародавній печері зробили неймовірне відкриття / Колаж: Главред, фото: Pixabay/Tama66, Pexels/Dimitris Mourousiadis

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Археологи виявили найдавніший людський скелет Таїланду

Вік поховання оцінюють у 29 000 років

Останки стародавнього людського скелета, знайдені у віддаленій печері, можуть істотно змінити наше уявлення про історію людства.

Археологи виявили найдавніший людський скелет, коли-небудь знайдений у Таїланді, що може радикально змінити хронологію людського заселення Південно-Східної Азії, повідомляє Daily Star.

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У печері на території національного парку Кхао Сам Рой Йот було знайдено останки дитини, названої "Пангпонд" на честь відомого тайського персонажа мультфільму.

За офіційними даними, вік поховання оцінюють у 29 000 років. Це відкриття ставить під сумнів колишні уявлення про заселення Таїланду і пропонує унікальну можливість зазирнути в життя стародавніх людей епохи пізнього плейстоцену.

За словами фахівців, знахідка має велике значення для розуміння ранньої присутності людини в Південно-Східній Азії.

Ретельне поховання і знайдені артефакти дають важливу інформацію про ритуали і повсякденне життя стародавніх людей.

"Тіло було акуратно покладене й оточене камінням, що свідчить про високий рівень поваги і турботи під час поховання", - пояснив археолог FAD.

"Положення кінцівок, коли пальці ніг стикаються, натякає на те, що тіло, можливо, було загорнуте або зв'язане перед похованням", - кажуть фахівці.

Скелет дитини було виявлено лежачим на спині, головою на південний захід, що вказує на навмисне ритуальне поховання.

Попередній аналіз показує, що на момент смерті дитині було від 6 до 8 років. Проведений аналіз ґрунту і верхніх викопних шарів свідчить про те, що скелет старший за 29 000 років і належить до періоду пізнього плейстоцену.

Значення цього відкриття виходить за межі Таїланду. Печера Дін, розташована на висоті 125 метрів над рівнем моря, стала об'єктом археологічного інтересу після виявлення доісторичних наскельних малюнків 1996 року.

Раніше повідомлялося про те, що археологи знайшли залишки стародавнього храму. Дослідники, ймовірно, зробили вражаюче відкриття і знайшли залишки храму, де Ісус творив біблійні чудеса, описані в Новому Завіті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що археологи виявили неймовірний артефакт. Меч, відомий як меч дако, мав форму змії і, як вважають, використовувався для захисту мертвих від злих духів.

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The Daily Star The Daily Star (дослівно – "Щоденна зірка") – щоденна газета-таблоїд, що видається з понеділка по суботу у Великій Британії з 2 листопада 1978 року. 15 вересня 2002 року було запущено дочірнє видання Daily Star Sunday з окремим персоналом. 31 жовтня 2009 року Daily Star опублікувала свій 10-тисячний номер. З березня 2018 року видання очолює Джон Кларк, пише Вікіпедія.

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