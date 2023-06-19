Аналітик пояснив, чи зацікавлені західні країни в швидкому закінченні війни

Для НАТО бажано, каже політичний аналітик Олександр Кочетков, щоб Україна здобула перемогу у війні.

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Альянс буде далі будувати власну стратегію - Кочетков / колаж Главред, фото УНІАН

Для НАТО бажано, щоб Україна здобула перемогу над Росією у війні, але й інші, не такі позитивні плани розглядає. Про це політичний аналітик Олександр Кочетков заявив у інтерв'ю Главреду.

"Вони зацікавлені, щоб якомога швидше прояснилася ситуація, щоб з'явилася визначеність – або туди, або сюди. Для НАТО бажано, щоб Україна здобула перемогу у війні. Але якщо не буде перемагати, Альянс все одно хоче це розуміти, щоб далі будувати власну стратегію", ‒ сказав експерт.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков - аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ" Південне " та заступник керівника пресслужби президента України. відео дня

Вступ України до НАТО

Раніше американське видання Axios повідомило, що президент США Джо Байден підтримує ідею генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, згідно з якою Захід може схвалити вступ України до НАТО без виконання плану дій щодо членства в Альянсі. Таке рішення може стати компромісом для всіх сторін.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що, дійсно, на Заході є сигнали, що вказують на можливе схвалення євроатлантичної інтеграції України за спрощеною схемою. Він підтримав таку ініціативу.

Президент США Джо Байден пізніше сказав, що ЗСУ вже відповідають стандартам НАТО, однак він поки не підтримує вступ України до Альянсу без ПДЧ. За його словами, вимоги для всіх повинні бути єдиними.

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