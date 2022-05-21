Американські гаубиці М777 відправляються з США на допомогу ЗСУ для боротьби з військами РФ

Гаубиці М777 літаком відправляються в Україну / Міноборони США

Американські 155-міліметрові гаубиці М777 відправляються в Україну в рамках військової допомоги США для української армії. Артилерійські знаряддя безпечно прикріплені до транспортного літака, який повинен доставити їх за місцем призначення. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Міністерство оборони США офіційно повідомляє ,що "155-мм буксировані гаубиці M777 безпечно закріплені для транспортування в Україну льотчиками Повітряних Сил США в рамках допомоги з безпеки США", - цитує Генштаб заяву Міноборони США.

Підкреслюється, що Збройні сили вдячні США за допомогу і підтримку.

Контрнаступ армії України

Спікер Офісу президента Олексій Арестович раніше зробив прогноз, згідно з яким широкомасштабний контрнаступ ЗСУ на зайняті армією РФ території України може розпочатися в середині червня. За його словами, до кінця травня-початку червня Київ повинен отримати важке озброєння від Заходу. Після цього сформують підрозділи з метою наступальної операції.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що і силам оборони України, і військам РФ, наразі потрібне поповнення резервів. Перевагу отримає та сторона, яка діятиме більш оперативно. На його думку, ЗСУ можуть піти в контрнаступ в середині-другій половині червня. Для цього українська армія повинна отримати достатню кількість зброї від Заходу.

читайте такожУкраїна отримає не тільки винищувачі США, але й системи ППО з ПРО, щоб закрити небо - ЖдановКерівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ готові до проведення повноцінної контрнаступальної операції проти військ РФ, однак для цього потрібні постачання зброї від Заходу в терміновому порядку. Найближчими місяцями українські війська розраховують витіснити окупантів РФ з півдня і сходу країни.

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