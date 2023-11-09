Альтернативи немає: експерт назвав головних кандидатів на посаду 47-го президента США

Дональд Трамп - беззаперечний фаворит на внутрішньопартійних виборах "республіканців". Подібна ситуація і в Демократичній партії.

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Анатолій Октисюк заявив, що є два головні кандидати в президенти США / Колаж: Главред, фото: УНІАН, depositphotos.com/ua

Політичний експерт аналітичного центру Democracyhouse Анатолій Октисюк вважає, що Дональд Трамп - беззаперечний фаворит внутрішніх праймеріз Республіканської партії США.

"Він, по суті, безальтернативний кандидат, адже немає опонентів, які б могли скласти йому внутрішньопартійну конкуренцію", - сказав Октисюк в інтерв'ю Главреду.

За його словами, подібна ситуація і в Демократичній партії. Віцепрезидент США Камала Харріс не демонструє жодних політичних амбіцій.

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"Байден свого часу теж був віцепрезидентом у Обами, та й до того в історії США було багато прецедентів, коли віцепрезиденти потім ставали президентами", - зазначив Октисюк.

"Тому у Байдена теж поки немає опонента, хоча, можливо, ситуація зміниться впродовж партійної гонки. Але об'єктивно поки є два головних кандидата в президенти – Байден і Трамп", - резюмував експерт.

Хто такий Анатолій Октисюк Анатолій Октисюк - експерт з політичних питань, співзасновник аналітичного центру DemocracyHouse. До 2016 року - старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень. Аналізує події в Україні та за її межами. Висвітлює питання щодо війни Росії проти України.

Вибори президента США 2024

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.

25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на підтримку США незалежно від того, хто стане переможцем виборчих перегонів. При цьому, за словами глави держави, в українців є певна тривога щодо деяких республіканців, які вимагають скоротити підтримку України.

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