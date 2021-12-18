Аксесуари для "захисту від 5G" виявилися радіоактивними – в інтернеті продавали небезпечний товар

Браслети для "захисту від 5G", які продаються в інтернеті, виявилися радіоактивними / Фото pixabay.com

Аксесуари, які продають в інтернеті нібито для захисту від мобільних мереж 5G, виявилися радіоактивними.

Про небезпеку щодо десяти таких товарів попередив голландський регулятор з питань ядерної та радіаційної безпеки ANVS, пише BBC.

Споживачам рекомендували не купувати такі предмети. Тривале носіння подібних аксесуарів може бути небезпечним для здоров’я.

Зазначається, що радіоактивними виявилися деякі браслети, підвіски і маски для сну. Небезпечним виявився навіть один з видів браслетів, призначених для дітей.

У Нідерландах уже встановили усіх продавців таких радіоактивних прикрас і повідомили їм про небезпеку їхньої продукції. Тепер продавці зобов’язані поінформувати про це покупців.

Реклама

Також у BBC нагадали, що, за даними ВООЗ, мережа 5G безпечна і не становить шкоди для здоров’я. За впливом на організм людини вона не відрізняється від 3G або 4G, які використовуються уже тривалий час.

Раніше повідомлялося, що в Україні виявили 4,5 тис. небезпечних дитячих іграшок. Як повідомили в пресслужбі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, інспекція провела 452 перевірки та визначила, що всі вилучені товари не відповідають нормам законодавства.

Крім цього, в Україні з'явилися небезпечні дитячі іграшки. Це китайські іграшкові жаби із серії Звірята малята, які містять величезну кількість свинцю. Його в 164 рази більше допустимої норми. При цьому необхідна документація про безпеку товару є.

Читайте також: