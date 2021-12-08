В Україні виявили 4,5 тис. небезпечних дитячих іграшок

Дитячі іграшки небезпечні для здоров'я / Фото pixabay

В Україні за дев'ять місяців вилучили близько 4,5 тисячі небезпечні дитячі іграшки.

Як повідомили в пресслужбі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, інспекція провела 452 перевірки та визначила, що всі вилучені товари не відповідають нормам законодавства.

1,5 тисячі товарів були відправлені на корекцію - їх зняли з продажів і почали приводити до встановлених вимог.

"Напередодні Дня Святого Миколая та новорічних свят є посилений попит на дитячі іграшки, тому зараз важливо тримати питання їх якості на особливому контролі. У цьому питанні ми співпрацюємо з профільною Асоціацією-Громадською спілкою "Українська Асоціація Індустрії Іграшок", яка активно інформує громадян про ознаки якісних іграшок і допомагає виявляти неякісну продукцію", - зазначила голова Держспоживслужби Владислава Магалецька.

У Держспоживслужбі також зазначили, що в 2020 році інспектори провели 535 перевірок дитячих товарів. При цьому проблем з ними виявили 1,4 тисячі.

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Нагадаємо, раніше понад 70 тисяч неякісних і небезпечних товарів виявили на прилавках українських магазинів. З початку року Держспоживслужба провела майже півтори тисячі перевірок за зверненнями споживачів.

Також раніше у київських супермаркетах з'явилося небезпечне морозиво з вмістом отруйної речовини. Небезпечне морозиво було помічено в супермаркетах Metro Cash & Carry.

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