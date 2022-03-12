Агресія проти України вже викликала в Росії глибоку економічну кризу - Bloomberg

В одній з перших оцінок вже завданих збитків прогноз Bloomberg Economics передбачає, що обсяги промислового виробництва РФ впав приблизно на 2%
Через два тижні після початку російського вторгнення в Україну війна завдала економічний збиток РФ, який порівняємо з найбільш важкими спадами за більш ніж 20 років перебування при владі президента Володимира Путіна. Про це повідомляє pахідне новинне агентство Bloomberg.
Збита з пантелику міжнародними санкціями економіка, яка другий рік поспіль повинна була зростати, в лічені дні після 24 лютого різко пішла на спад.
Причому таке падіння вже може змагатися з річним скороченням під час пандемії в 2020 році.
Падіння означає, що більше 30 мільярдів доларів США були вилучені з річного ВВП РФ. Попередній прогноз Bloomberg Economics передбачає падіння ВВП Росії за весь рік приблизно на 9% в нинішньому році.
Прогнози економістів на 2023 рік досить сильно відрізняються - починаючи від оцінки Інституту міжнародних фінансів про "дуже глибоку рецесію" в 15% до скорочення на 7%, від JPMorgan Chase і Goldman Sachs.
Базовий прогноз Bank of America говорить, що в поточному році ВВП впаде приблизно на 13%, при цьому можливе більш глибоке падіння, якщо країни Заходу зведуть до мінімуму покупку енергоносіїв з Росії або зовсім припинять.
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Нагадаємо, раніше група сенаторів з обох американських партій внесла на розгляд законопроект про забороні Росії продавати золоті запаси. Законодавці хочуть позбавити РФ потенційного рятувального кола після заморозки активів в іноземній валюті.
Тим часом американський фінансовий конгломерат Morgan Stanley заявив, що дефолт в Росії може наступити вже до 15 квітня 2022 року.
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