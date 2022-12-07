Агент КДБ 'Валет' ласий до жінок: у Мережі сплив компромат на завербованого Лукашенка

У Мережі опублікували документ, який свідчить про те, що Олександр Лукашенко був завербований КДБ в 80-х роках минулого століття.
Вербування Лукашенка відбулося в 1987 році. Йому присвоїли кличку"Валет". Відповідний документ опублікував волонтерський проект Inform Napalm.
Виходячи з опублікованої характеристики, в завдання Лукашенка входило "рішення контррозвідувальних завдань в Шкловському районі Могильовської області".
Відзначимо, що в характеристиці Лукашенка під грифом "цілком таємно" сказано, що майбутній лідер Білорусі працьовитий, сумлінний до роботи і політично розвинений. У той же час в КДБ СРСР відзначали, що він "надзвичайно хитрий", схильний до інтриг і жадобі влади над оточуючими.
"У роботі з агентом слід проявляти обережність, так як "Валет" був неодноразово помічений у використанні співпраці з органами КДБ в своїх інтересах, зокрема зведенні рахунків з недоброзичливцями", — зазначено в характеристиці.
Крім того, в документі сказано, що Олександр Лукашенко "ласий до жінок", в тому числі до неповнолітніх. Також він неодноразово використовував своє службове становище в ході залицянь.
Раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко дуже злякався раптової смерті керівника Міністерства закордонних справ цієї країни Володимира Макея - і тому" Бацька " швидко поміняв охорону і прислугу. Як написав на своїй сторінці в Twitter російський опозиціонер Леонід Невзлін, Лукашенко боїться, що його" приберуть " росіяни.
"Диктатор нікому не довіряє. Небезпідставно. Він вважає, що після Макея пишні похорони можуть влаштувати вже йому. Москву не влаштовує затримка зі вступом білоруської армії у війну проти України, Кремль готовий задіяти всі важелі для тиску на білоруський режим", — написав опозиціонер.
Невзлін також говорить - особисті джерела в спецслужбах йому розповіли про те, що смерть Макея була неприродною.
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