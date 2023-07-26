УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Африка "взула" Путіна: лідери більшості країн не поїдуть на саміт до Росії

Андрій Ганчук
26 липня 2023, 10:46 оновлено 26 липня, 10:54
798
Агресор Росія безуспішно намагається налагодити відносини з країнами Африки – більшість з них вирішили не відправляти своїх лідерів на саміт у Санкт-Петербурзі.
Путін, Африка
У Путіна заявили, що розуміють тих, хто вирішив не їхати на саміт Петербург / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, summitafrica.ru

У Санкт-Петербурзі 27-28 липня відбудеться саміт Росія-Африка, в рамках якого країна-окупант має намір показати, як вона "налагоджує" дипломатичні зв'язки з незахідним світом. Однак 38 з 54 держав вирішили не відправляти на захід своїх перших осіб. Деякі обмежаться навіть участю на рівні послів.

Як повідомляє The Moscow Times, саміт Росія-Африка, який був помпезно представлений Москвою в якості "важливого, як ніколи" заходу, проігнорують керівники більшості африканських країн.

Зокрема, 38 з 54 держав вирішили не відправляти на саміт лідерів своїх країн. Тільки 17 африканських держав представлять лідери, ще 10 відправили на захід до Петербурга прем'єр-міністрів.

відео дня

Близько половини учасників саміту обмежилися представниками рангом нижче: 17 держав представлять віцепрем'єри і міністри, а 5 країн прислали тільки послів.

"Запрошення були направлені главам всіх африканських держав", - сказали у МЗС країни-окупанта РФ і відзначили, що розуміють тих, хто вирішив не їхати.

Помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що Путін збирається зустрітися з кожним з африканських лідерів. Він проведе перемовини з президентами Єгипту, Мозамбіку, Бурунді, Зімбабве, Уганди, Еритреї, Центрально-Африканської Республіки, Лівії, Камеруну, Сенегалу, ПАР, Буркіна-Фасо, Гвінеї-Бісау, Малі та Конго.

Як підкреслили журналісти з посиланням на слова Ушакова, на другий день саміту, 28 липня, Путін повинен виступити з великою промовою про "новий світопорядок" на основі "багатополярності і рівності" всіх країн.

Відносини африканських країн з Росією

Президент Сенегалу Макі Салл раніше заявив, що у глави Кремля Путіна 2-3 тижні, щоб показати своє "реальне прагнення" до миру в Україні. За словами Салла, Сенегал збирається використовувати саміт у Петербурзі для просування мирних ініціатив.

У розвідці Міноборони Великобританії розповіли, що частину "пригожинців" Кремль відправить до Африки. На думку розвідників, у Москві після заколоту ПВК Вагнер не можуть визначитися, куди відправити бойовиків.

Також повідомлялося, що Путін відмовився їхати до Південної Африки на саміт БРІКС. На заході країну-окупанта Росію представить глава МЗС Сергій Лавров. У Мережі припустили, що Путін не поїде до Преторії, оскільки побоюється арешту.

Інші новини:

новини Росії Африка Володимир Путін
Реклама

Головне за день

У Криму - вибухи і пуски ракет, окупанти підняли в небо авіацію: що відбувається

У Криму - вибухи і пуски ракет, окупанти підняли в небо авіацію: що відбувається

11:56 Україна
В Україні зростуть ціни на бензин: скільки за літр і коли буде подорожчання

В Україні зростуть ціни на бензин: скільки за літр і коли буде подорожчання

11:54 Гроші
РФ вивела в Чорне море корвет для блокади суден: у ЗСУ зробили важливу заяву

РФ вивела в Чорне море корвет для блокади суден: у ЗСУ зробили важливу заяву

11:17 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:09

Володимир Дантес показав Дашу Кацуріну в купальнику і заплакав

11:56

У Криму - вибухи і пуски ракет, окупанти підняли в небо авіацію: що відбуваєтьсяВідео

11:54

В Україні зростуть ціни на бензин: скільки за літр і коли буде подорожчання

11:29

Кабаєва закрутила новий роман: у Мережі дізналися про реакцію Путіна

11:25

Бідняков вперше показав свого 9-ти місячного сина

Україна до кінця року відібʼє Мелітополь та лівобережну Херсонщину - КарасьУкраїна до кінця року відібʼє Мелітополь та лівобережну Херсонщину - Карась
11:18

Жінка змішала 3 інгредієнти і назавжди забула про жирні плямиВідео

11:17

РФ вивела в Чорне море корвет для блокади суден: у ЗСУ зробили важливу заяву

10:53

Вибухи в Криму: в РФ поскаржилися на удар Storm Shadow по рембатальйону окупантів

10:46

ЗСУ отримали 190 авто за сприяння Favbet Foundation і компанії Favbet

Реклама
10:46

Африка "взула" Путіна: лідери більшості країн не поїдуть на саміт до Росії

10:35

Здоров'я дорожче: чому треба завжди закривати кришку унітазу

10:31

Ірина Шейк втратила 11 мільйонів підписників за добу: що сталося

10:15

Загадка "з родзинкою": лише одиниці помітять помилку на картинці

10:10

ЗСУ досягли успіху на південному фронті: у Генштабі розкрили подробиці

09:48

Україні планують дати F-16 до кінця року, але пілотів ще не навчають - Politico

09:44

Скільки разів можна надягати бюстгальтери перед пранням: відповідь вас здивує

09:27

Рада найближчими днями продовжить воєнний стан і мобілізацію в Україні - нардеп

09:08

Втрата не Криму, а Бахмута стане кінцем режиму Путіна – ЗагороднійВідео

08:59

Коли Великдень, Трійця і поминальні дні в 2024 році - важливі дати

08:58

Кожен медик - мішень: у The Kyiv Post розповіли про підлу тактику окупантів

Реклама
08:19

ЗСУ просунулися вперед: в ISW пояснили нову тактику контрнаступу

08:08

Назавжди буде 22: у боях на Донбасі загинув командир протитанкового відділення

07:33

Захід боїться, лише одна країна зацікавлена в розпаді Росії - ЗагороднійВідео

06:33

РФ атакувала Харківську область дронами, на місцях "прильотів" почалася пожежа

06:11

Загроза застосування ядерної зброї зрослаПогляд

04:05

90-річна зірка Playboy позмагалася в красі з Наомі Кемпбелл

04:05

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято та у кого День ангела 26 липня

03:40

Експерт пояснив, чи варто сподіватися Україні на вільнюські гарантії від НАТО

03:35

"Слабкі їм не потрібні": експерт назвав єдиний фактор для прискореного вступу в НАТОВідео

03:00

ЗМІ дізналися, як в Росії працює завод з виробництва "Шахедів"

02:57

Як правильно збирати і зберігати насіння петунії

02:10

Західні країни готові хоч сьогодні заморозити війну в Україні - Загородній

01:30

Захід не знає, що робити з РФ: експерт сказав, коли Україну приймуть до НАТОВідео

00:09

Воєнкоми та чиновники нахабніють у тилу, будуть нові гучні справи - Зеленський

25 липня, вівторок
23:38

Україна залежна від Заходу, нас будуть примушувати до переговорів - ЗагороднійВідео

22:49

Одяг луснув під час танцю: чоловік Брітні Спірс показав, як дуріє зі співачкою

22:43

"Продовжує тікати в переляку": тренер Усика вилаяв Ф'юрі

22:42

Загадки наступу ЗСУ терзають КремльПогляд

22:24

Путіна чекають "сюрпризи", в його режимі вже з'явилися тріщини - Загородній

22:02

O. TORVALD зворушили Мережу піснею, присвяченою загиблим українським воїнамВідео

Реклама
21:55

"Ванга передбачила": в РФ створили "пророка" з артиста-путініста

21:43

Як сказати українською "и на солнце бывают пятна": Авраменко дав колоритну відповідь

21:14

Потужні ракети і всюдисущі дрони: новий пакет військової допомоги від США Україні

21:02

До Білорусі перекинули 11-ту колону "вагнерівців" із броньовиками "Щука"

20:56

Строковиків в окупанти: у РФ посилюють призов до армії

20:20

Кличко зустрівся з послом США Бріджит Брінк: обговорили співробітництво у сфері безпеки та проблеми самоврядування

20:06

Як можна зберегти свіжі помідори на зиму і де їх використовувати

20:02

Зірка "Оппенгеймера" захотів зіграти Кена в продовженні "Барбі"

20:00

Росія втягуватиме Європу у велику війну - все, як я і очікувавПогляд

20:00

"У мене тромб обірветься": "воєнком" намагався відкосити від арешту, але не вийшлоВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиМода 2023Жіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти