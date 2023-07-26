Африка "взула" Путіна: лідери більшості країн не поїдуть на саміт до Росії

Агресор Росія безуспішно намагається налагодити відносини з країнами Африки – більшість з них вирішили не відправляти своїх лідерів на саміт у Санкт-Петербурзі.

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У Путіна заявили, що розуміють тих, хто вирішив не їхати на саміт Петербург / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, summitafrica.ru

У Санкт-Петербурзі 27-28 липня відбудеться саміт Росія-Африка, в рамках якого країна-окупант має намір показати, як вона "налагоджує" дипломатичні зв'язки з незахідним світом. Однак 38 з 54 держав вирішили не відправляти на захід своїх перших осіб. Деякі обмежаться навіть участю на рівні послів.

Як повідомляє The Moscow Times, саміт Росія-Африка, який був помпезно представлений Москвою в якості "важливого, як ніколи" заходу, проігнорують керівники більшості африканських країн.

Зокрема, 38 з 54 держав вирішили не відправляти на саміт лідерів своїх країн. Тільки 17 африканських держав представлять лідери, ще 10 відправили на захід до Петербурга прем'єр-міністрів.

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Близько половини учасників саміту обмежилися представниками рангом нижче: 17 держав представлять віцепрем'єри і міністри, а 5 країн прислали тільки послів.

"Запрошення були направлені главам всіх африканських держав", - сказали у МЗС країни-окупанта РФ і відзначили, що розуміють тих, хто вирішив не їхати.

Помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що Путін збирається зустрітися з кожним з африканських лідерів. Він проведе перемовини з президентами Єгипту, Мозамбіку, Бурунді, Зімбабве, Уганди, Еритреї, Центрально-Африканської Республіки, Лівії, Камеруну, Сенегалу, ПАР, Буркіна-Фасо, Гвінеї-Бісау, Малі та Конго.

Як підкреслили журналісти з посиланням на слова Ушакова, на другий день саміту, 28 липня, Путін повинен виступити з великою промовою про "новий світопорядок" на основі "багатополярності і рівності" всіх країн.

Відносини африканських країн з Росією

Президент Сенегалу Макі Салл раніше заявив, що у глави Кремля Путіна 2-3 тижні, щоб показати своє "реальне прагнення" до миру в Україні. За словами Салла, Сенегал збирається використовувати саміт у Петербурзі для просування мирних ініціатив.

У розвідці Міноборони Великобританії розповіли, що частину "пригожинців" Кремль відправить до Африки. На думку розвідників, у Москві після заколоту ПВК Вагнер не можуть визначитися, куди відправити бойовиків.

Також повідомлялося, що Путін відмовився їхати до Південної Африки на саміт БРІКС. На заході країну-окупанта Росію представить глава МЗС Сергій Лавров. У Мережі припустили, що Путін не поїде до Преторії, оскільки побоюється арешту.

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