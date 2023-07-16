Частину "пригожинців" Кремль відправить до Африки - британська розвідка

Британська розвідка заявила, що Кремль досі не може вирішити майбутнє ПВК "Вагнера". Частина бойовиків, можливо, відправиться в Африку.

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Є інформація, що частина ПВК "Вагнера", цілком ймовірно, повернеться в Африку - британська розвідка / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот

Путінські поплічники в Кремлі і військове керівництво країни-агресора РФ досі не можуть дійти згоди про майбутнє ПВК"Вагнера" після невдалого бунту Євгена Пригожина в червні. Про це повідомляється з посиланням на дані британської розвідки на сторінці Міноборони Сполученого Королівства в сервісі мікроблогів Twitter.

Є інформація, що частина ПВК "Вагнера", цілком ймовірно, повернеться в Африку.

"Російський апарат безпеки вступив в період розгубленості і переговорів після заколоту групи Вагнера 24 червня 2023 року. В останні дні почала формуватися проміжна домовленість з приводу майбутнього групи", - заявив розвідник.

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Ще 12 липня Міноборони РФ повідомило, що "вагнерівці" передали армії 2 тисячі одиниць техніки – в тому числі танки. Розвідка зазначає, що станом на 15 Липня, принаймні, невелика група найманців "Вагнера" прибула до Білорусі.

При цьому ряд груп в соціальних мережах, пов'язаних з "Вагнером", відновили свою діяльність. І вже зосередилися на діяльності ПВК в Африці.

"Судячи з недавніх заяв російських чиновників, держава, ймовірно, готова прийняти прагнення "Вагнера" зберегти свою широку присутність на континенті", – йдеться в повідомленні.

Військовий заколот ПВК Вагнер

Раніше ватажок бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин, у якого тривалий конфлікт з Міністерством оборони окупантів Росії в особі міністра Сергія Шойгу і глави Генштабу Валерія Герасимова, 23 червня звинуватив відомство агресора в ракетному/артилерійському ударі по тилових позиціях вагнерівців. В помсту Пригожин оголосив про похід свого 25-тисячного угруповання Вагнер на Москву.

Нагадавши, ПВК Вагнер без бою захопила Ростов-на-Дону. Повстанці взяли під контроль весь Південний військовий округ. Найманцям вдалося збити кілька вертольотів Збройних сил РФ, які намагалися завдавати ударів по вагнерівцях.

Колони Вагнер стрімко рухалися в бік Москви, але до столиці країни-агресора Росії так і не дійшли. Пригожин зупинив свою ПВК за підсумками переговорів з директором Білорусі Лукашенком і главою ФСБ Бортніковим. В результаті Пригожина разом з частиною угруповання Вагнер відправили до Білорусі.

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