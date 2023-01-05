"Абсолютна нісенітниця": у Байдена рознесли військову маячню Путіна і "знищення HIMARS" в Україні

Агресор Росія за допомогою своєї пропаганди намагається показати війну проти України, мовляв, як "оборонну військову операцію", зазначили в Білому домі.

"Знищені HIMARS" - частина пропаганди Путіна, - адміністрація Байдена / Колаж скріншот YouTube, Вікіпедія

В адміністрації президента США Джо Байдена нічого не знають про нібито "знищення" російськими окупантами на полі бою систем HIMARS, які Штати передали Україні. Ймовірно, заява є частиною пропаганди Путіна - агресор РФ намагається видати війну проти України у якості "оборонної операції", спрямованої на, мовляв, "захист" від західного світу. Подібні заяви - абсолютна нісенітниця. Про це заявив високопоставлений представник Білого дому Джон Кірбі.

Як повідомляє The Hill, під час брифінгу він розповів про те, що у Вашингтона немає інформації щодо, мовляв, "знищення" окупантами Росії "двох стартових рамп для реактивних систем залпового вогню HIMARS американського виробництва" (як це назвали пропагандисти Москви, - ред.).

"Я бачив заяви росіян про те, що вони вразили систему HIMARS, і у відповідь на це у нас немає підтверджуючої інформації", - сказав Кірбі.

Як нагадав американський чиновник, Москва вже публікувала подібні звіти. Ймовірно, йдеться про черговий епізод дезінформаційної кампанії Росії, яка намагається представити повномасштабну війну проти України як, мовляв, "захист від Заходу". Абсолютно зрозуміло, що такі заяви – повна нісенітниця.

"Давайте будемо абсолютно відвертими. Це війна Росії проти України. І Путін може стверджувати скільки завгодно, що це якась боротьба проти Заходу, це екзистенціально для його безпеки, це США проти Росії, це НАТО проти Росії - ми всі знаємо, що це абсолютна нісенітниця", - підкреслив Джон Кірбі.

Нагадаємо, секретарка Білого дому Карін Жан П'єр заявила, що країна-окупант Росія не має наміру вести реальні перемовини щодо завершення війни проти України.

До того ж Москва не припинятиме спроб анексії українських територій. У ситуації, що склалася, Штати сконцентруються на військовій допомозі Києву.

Раніше колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер припустив, що війна Москви і Києва триватиме протягом 2023 року.

Мирні перемовини можуть розпочатися за умови поразок окупантів на полі бою. Щоб примусити ворога до реального діалогу, ЗСУ мають розбити війська РФ на полі бою.

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