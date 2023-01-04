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Путін став посміховиськом через фіаско в Україні, на РФ чекає "трансфер сили" – Буданов

4 січня 2023, 15:43
Володимир Путін давно хворий і можна сподіватися, що скоро він помре, підкреслив начальник ГУР.
Володимир Путін, Кирило Буданов
Кирило Буданов не виключив швидкої смерті Володимира Путіна і зміну влади в РФ / Сайт Кремля, скрін

За час війни в Україні стало очевидно, що армія РФ не становить військової загрози миру, а єдиною проблемою залишається питання позбавлення її ядерного статусу, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

На Росію чекає крах і це піде на користь світу, підкреслив він в інтерв'ю американському каналу ABC News.

Він також сказав, що після військового фіаско в Україні російський диктатор Володимир Путін став просто "посміховиськом".

За його словами, Путін давно хворий і можна сподіватися, що скоро він помре. Після його смерті буде трансфер "сили" в РФ, але війна повинна бути закінчена до його смерті.

"Росія більше не представляє військової загрози миру, це всього лише вигадка", — вважає начальник ГУР.

Він пояснив, що російські війська зараз не здатні на наступальні дії і можуть лише захищатися, та й то недовго.

Говорячи про можливі сценарії розпаду РФ, співрозмовник зазначив, що єдиною складністю залишається наявність її ядерного арсеналу, однак ця небезпека змусить "весь світ усвідомити необхідність денуклеаризації Росії або, принаймні, міжнародного нагляду за її ядерним арсеналом".

"Терористична країна, що замахується на всіх ядерною битою і вивергає загрози — це не той режим, який має етичне або політичне право контролювати зброю масового знищення", — додав Буданов.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив про те, що Росія вже програла війну, розв'язану проти України.

Він вважає, що мобілізація в РФ тільки відтягує її поразку в часі.

Директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак заявив, що після завершення гарячої фази війни протистояння з російською армією триватиме ще 10-15 років. Він підкреслив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Читайте більше:

Володимир Путін війна Росії та України Кирило Буданов
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