У Байдена розкрили плани РФ щодо України: ворог не прагне діалогу і хоче анексувати території

США мають намір зосередитися на постачанні озброєнь Україні для зміцнення позицій держави, сказала секретарка Білого дому Карін Жан П'єр.

Росія не готова до дипломатії, тому США допоможуть Україні зі зброєю - Білий дім / Вікіпедія, pixabay

Країна-агресорка Росія не прагне до проведення реальних перемовин з Україною і лише посилює свою військову агресію. Москва не збирається припиняти спроби анексії українських територій. У такій ситуації США зосередяться на постачаннях озброєнь Україні для посилення її позицій. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан П'єр.

Під час брифінгу американської адміністрації вона розповіла про те, що Вашингтон не бачить будь-яких ознак готовності окупанта Росії до участі в сумлінних перемовинах, спрямованих на встановлення миру в Україні. Тому Штати будуть і надалі допомагати Києву зброєю, щоб посилити позицію української держави.

"Важко серйозно сприймати ідею, що Росія готова до ведення добросовісної дипломатії", - сказала представниця Білого дому.

Також вона додала, що Москва тільки посилює свою військову агресію, не намагається зупинити війну і припинення анексії територій України.

"Це взагалі не є основою для справжньої дипломатії", - підкреслила Карін Жан П'єр.

Війна Росії проти України

Американський дипломат, колишній представник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що війна продовжиться протягом 2023 року. Реальні перемовини між Києвом і Москвою можуть виникнути в разі поразки окупантів на полі бою.

Для цього ЗСУ потрібно буде розбити війська Росії.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про просування сил оборони України в регіоні. Вони встановили вогневий контроль над стратегічною трасою Сватове-Кремінна. З цієї причини загарбники стикаються з серйозними проблемами в логістиці.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник очікує, що як тільки промерзне грунт, війська РФ рушать на Харків. На думку Мельника, вони будуть атакувати силами мобілізованих. ЗСУ будуть відбивати атаку.

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