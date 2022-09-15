200 рублів відняли як податок: у Росії 85-річній блокадниці подарували на ювілей 300 рублів

У Росії 85-річній блокадниці подарували на ювілей 300 рублів / УНІАН

У російському місті Тобольськ 85-річній мешканці блокадного Ленінграда колишній роботодавець подарував на ювілей 300 рублів (майже 185 гривень).

Спочатку жінці могло дістатися 500, але 200 рублів відняли як податок за подарунок, пише КП.

Дочка пенсіонерки розповіла, що її маму запросили для вручення подарунка. На місці пенсіонерці повідомили, що виділили їй 500 рублів, але оскільки на 9 травня їй вже давали подарунок, то зараз їй належить тільки 300 рублів, 200 бухгалтер вирахував як податок на подарунок.

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"Їй це було дуже неприємно. По-перше, привітали через пів року після 85-річчя. По-друге, краще б купили одну квіточку і без зайвих пояснень привітали її 29 квітня. Їй було б дуже приємно, а ось так – просто ганьба!",- поділилася дівчина.

Як виявилося, така "щедрість" в РФ не рідкість: місцева мешканка розповіла, як привітали її маму в Раді ветеранів-медпрацівників.

"Через пів року записку в двері: "зателефонуйте за номером телефону". Зателефонувавши. Виявилося, у них немає контактів пенсіонерів, не було грошей на привітання. В результаті продиктували адресу, і мама поїхала. 500 рублів через пів року після ювілею. І все. Більше 40 років стажу в медицині", - поділилася жінка.

Агентство Bloomberg раніше повідомляло, що РФ, швидше за все, вже в цьому році зіткнеться з дефолтом за своїми зовнішніми позиками. Казначейство США зупинило виплати доларових боргів з рахунків Росії в американських банках. Це сталося після нападу Росії на територію України.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн сказала, що Росії не вдасться уникнути дефолту. Санкції з причини військового вторгнення в Україну посилюються. ВВП держави має скоротитися на 11%.

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