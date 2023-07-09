"Ми такі одні у світі": Резніков назвав головний аргумент, чому Україна вступить до НАТО

Лише у нашої держави є досвід стримування агресії Росії, яку Альянс вважає головною загрозою для НАТО.

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Резніков назвав головний аргумент, чому Україна вступить до НАТО/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 36 ОМБ імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Україна стане членом Північноатлантичного альянсу. Більше того, НАТО саме зацікавлене у тому, щоб наша держава у нього вступила, адже Україна має бойовий досвід у боротьбі проти країни-агресорки Росії.

Наша держава зараз є єдиною у світі, яка має досвід боротьби проти російської агресії. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону у неділю, 9 липня.

"Якщо Росія – головна загроза для НАТО, у мене просте питання до моїх колег-міністрів оборони: скажіть, будь ласка, якщо тільки одна країна у світі має сучасний, ефективний, успішний досвід, як стримувати російську армію, як бити її на полях бою і перемагати, використовуючи, зокрема, сучасну натівську зброю, які ще вам потрібні аргументи, щоб запросити Україну до Альянсу?", – наголосив Резніков.

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При цьому він додав, що "Україна є де-факто країною НАТО і стане де-юре країною НАТО".

Перспективи вступу України до НАТО

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО став би важливим сигналом того, що ніхто не боїться країни-агресора Росію, і поставив би Путіна на місце. Тоді він програє. Києву не потрібні інші гарантії безпеки, крім євроатлантичної інтеграції.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна отримає "багаторічний пакет допомоги" під час саміту НАТО. Він стане одним з трьох головних рішень, прийнятих по Україні під час саміту.

Глава Білого дому Джо Байден заявив, що США готові надати Україні гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем після завершення війни. На думку Байдена, зараз в НАТО немає одностайності щодо вступу України в Альянс, а процес приєднання після завершення війни займе певний час. Президент США заявив, що до розгляду цього питання повернуться лише після встановлення миру.

Стало відомо, що Німеччина готується подати на відстрочку у вступі України до НАТО через побоювання, що цей крок може привести Альянс до війни із країною-агресоркою Росією. Як повідомило джерело в Альянсі, що Берлін використає щорічний саміт НАТО у Литві цього тижня, щоб закликати інших зосередитися на гарантіях безпеки, а не на пропозиціях щодо членства України.

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