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Вулиці перетворяться на ковзанку: українців попередили про сильну ожеледь у низці областей

8 грудня 2021, 09:26

Також майже на всій території країни сьогодні будуть опади.

У низці областей України буде ожеледь / УНИАН

Ожеледі на дорогах варто остерігатися жителям західних та північних областей. Також вони можуть стикнутися із налипанням мокрого снігу.

Про такі небезпечні погодні умови українців попередили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"8 грудня у північних, Вінницькій, Черкаській областях ожеледь, місцями налипання мокрого снігу; у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.

Ожеледь також спостерігатиметься на Київщині та у столиці.

Рятувальники зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

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Ожеледі прогнозують у 13 областях / Укргідрометцентр

Майже на всій території України будуть опади

У той же час в Укргідрометцентрі прогнозують опади майже на всій території України. На заході сніжитиме, у північних та Вінницькій області буде дощ зі снігом. У південних та частині західних областей варто готуватися до дощової погоди. Опадів не передбачається тільки у Закарпатській, Луганській та Донецькій областях.

Температура повітря буде плюсовою у східних, центральних та південних областях. У північних та західних вона коливатиметься від 0 до -6 градусів вночі, і від 0 до -4 градусів вдень.

Погода в Україні 8 грудня / Укргідрометцентр

Українців також попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах. Через значні снігопади і хуртовини, лавини можуть сходити у високогiр'ї Iвано-Франкiвської областi.

Якою буде погода в Україні 9 грудня

У четвер, 9 грудня, на заході країни варто очікувати сильних морозів – подекуди вони досягатимуть -8 градусів. У той же час в цих областях буде сонячно і не буде опадів. У північних, східних, південних і центральних областях будуть плюсові температури. Погода буде хмарною, але без опадів.

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