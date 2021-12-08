Вулиці перетворяться на ковзанку: українців попередили про сильну ожеледь у низці областей

Також майже на всій території країни сьогодні будуть опади.
Ожеледі на дорогах варто остерігатися жителям західних та північних областей. Також вони можуть стикнутися із налипанням мокрого снігу.
Про такі небезпечні погодні умови українців попередили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
"8 грудня у північних, Вінницькій, Черкаській областях ожеледь, місцями налипання мокрого снігу; у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.
Ожеледь також спостерігатиметься на Київщині та у столиці.
Рятувальники зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.
Майже на всій території України будуть опади
У той же час в Укргідрометцентрі прогнозують опади майже на всій території України. На заході сніжитиме, у північних та Вінницькій області буде дощ зі снігом. У південних та частині західних областей варто готуватися до дощової погоди. Опадів не передбачається тільки у Закарпатській, Луганській та Донецькій областях.
Температура повітря буде плюсовою у східних, центральних та південних областях. У північних та західних вона коливатиметься від 0 до -6 градусів вночі, і від 0 до -4 градусів вдень.
Українців також попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах. Через значні снігопади і хуртовини, лавини можуть сходити у високогiр'ї Iвано-Франкiвської областi.
Якою буде погода в Україні 9 грудня
У четвер, 9 грудня, на заході країни варто очікувати сильних морозів – подекуди вони досягатимуть -8 градусів. У той же час в цих областях буде сонячно і не буде опадів. У північних, східних, південних і центральних областях будуть плюсові температури. Погода буде хмарною, але без опадів.
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