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За Уралом організувалися сили спротиву: чи призведуть вони до розвалу РФ

Даяна Швець
14 вересня 2024, 03:00
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Раніше на Омському НПЗ була пошкоджена установка первинного перероблення нафти, а тепер сталася пожежа на важливому заводі з виробництва військової техніки.
Армия РФ, развал РФ, Путин
Пожежа на заводі Омсктрансмаш розкрила проблему РФ / Колаж: Главред, скріншот, фото ua.depositphotos.com, Фото: Associated Press

У четвер, 12 вересня, в російському Омську, на підсанкційному військовому заводі Омсктрансмаш, де виробляють бронетехніку і вогнемети для армії країни-агресорки, спалахнула масштабна пожежа.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан переконаний, що це є результатом роботи груп внутрішнього спротиву. Свою думку він висловив 24 Каналу.

Експерт нагадує, що Омськ розташований за понад 2 300 кілометрів від України і поки що у нас немає засобів ураження на такі відстані.

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Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

"Раніше на Омському НПЗ була пошкоджена установка первинного перероблення нафти, а тепер сталася пожежа на одному з важливих заводів з виробництва військової техніки", - нагадує Світан.

Полковник запасу ЗСУ підсумовує, що там уже організувалися серйозні сили спротиву та боротьби за незалежність деяких регіонів Росії.

"Особливо, коли такого роду дії починаються за Уралом, – це працюють внутрішні сили, які зрештою призведуть до розвалу російської імперії", - констатував експерт.

Що таке Омськтрансмаш?

Омський завод транспортного машинобудування - російська машинобудівна компанія, одна з найстаріших машинобудівних компаній в Сибірському регіоні, заснована у 1896 році, є частиною державного підприємства Ростех.

Виготовляє техніку військового призначення, дорожньо-будівельні машини, техніку для нафтогазовидобувного комплексу, виконує замовлення з виробництва залізничної техніки. Через вторгнення Росії в Україну завод знаходиться під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США, Японії, Канади, України та Швейцарії.

Пожежі та вибухи в РФ - останні новини

У четвер, 12 вересня в Омську горів завод із виробництва "Сонцепьоків". Попри нібито "локальне займання", міські фахівці почали вимірювання стану повітря.

На початку серпня в Омську спалахнула масштабна пожежа на нафтозаводі. Тоді вогонь охопив 300 квадратних метрів підприємства. На місці працювали сили російського МНС.

До того у Росії спалахнула потужна пожежа на важливому об'єкті Роскосмосу. Завод є ключовою ланкою у виробництві мікросхем. Крім того, він забезпечує російських розвідників системами управління.

В червні 2024 року сталася пожежа з вибухом на "оборонному" НДІ в Підмосков'ї. Росіяни не змогли дочекатися прибуття екстрених служб і навіть почали вистрибувати з вікон. Заблоковані вогнем працівники, очікуючи біля вікон появи екстрених служб, фактично згоріли живцем, що фіксували очевидці на свої камери.

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Кремль Информсопротивление заводы Омск Росія розвал Росії Роман Світан
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