За Уралом організувалися сили спротиву: чи призведуть вони до розвалу РФ

У четвер, 12 вересня, в російському Омську, на підсанкційному військовому заводі Омсктрансмаш, де виробляють бронетехніку і вогнемети для армії країни-агресорки, спалахнула масштабна пожежа.
Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан переконаний, що це є результатом роботи груп внутрішнього спротиву. Свою думку він висловив 24 Каналу.
Експерт нагадує, що Омськ розташований за понад 2 300 кілометрів від України і поки що у нас немає засобів ураження на такі відстані.
Хто такий Роман Світан
Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.
"Раніше на Омському НПЗ була пошкоджена установка первинного перероблення нафти, а тепер сталася пожежа на одному з важливих заводів з виробництва військової техніки", - нагадує Світан.
Полковник запасу ЗСУ підсумовує, що там уже організувалися серйозні сили спротиву та боротьби за незалежність деяких регіонів Росії.
"Особливо, коли такого роду дії починаються за Уралом, – це працюють внутрішні сили, які зрештою призведуть до розвалу російської імперії", - констатував експерт.
Що таке Омськтрансмаш?
Омський завод транспортного машинобудування - російська машинобудівна компанія, одна з найстаріших машинобудівних компаній в Сибірському регіоні, заснована у 1896 році, є частиною державного підприємства Ростех.
Виготовляє техніку військового призначення, дорожньо-будівельні машини, техніку для нафтогазовидобувного комплексу, виконує замовлення з виробництва залізничної техніки. Через вторгнення Росії в Україну завод знаходиться під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США, Японії, Канади, України та Швейцарії.
Пожежі та вибухи в РФ - останні новини
У четвер, 12 вересня в Омську горів завод із виробництва "Сонцепьоків". Попри нібито "локальне займання", міські фахівці почали вимірювання стану повітря.
На початку серпня в Омську спалахнула масштабна пожежа на нафтозаводі. Тоді вогонь охопив 300 квадратних метрів підприємства. На місці працювали сили російського МНС.
До того у Росії спалахнула потужна пожежа на важливому об'єкті Роскосмосу. Завод є ключовою ланкою у виробництві мікросхем. Крім того, він забезпечує російських розвідників системами управління.
В червні 2024 року сталася пожежа з вибухом на "оборонному" НДІ в Підмосков'ї. Росіяни не змогли дочекатися прибуття екстрених служб і навіть почали вистрибувати з вікон. Заблоковані вогнем працівники, очікуючи біля вікон появи екстрених служб, фактично згоріли живцем, що фіксували очевидці на свої камери.
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