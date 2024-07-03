За що агентка ФСБ на Черкащині отримала довічне

На Черкащині агентка ФСБ, яка коригувала ракетні удари по регіону, отрималла за вироком суду довічне ув'язнення.

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Агент ФСБ коригувала ракетні удари по українцям / Колаж: Главред, фото: СБУ, 18000.com.ua

Зловмисниця, яка виявилась агенткою Федеральної служби безпеки Росії, коригувала ворожий вогонь по Черкаській області. Її затримали працівники СБУ, згодом суд присудив їй міру покарання у вигляді довічного позбавлення волі та конфіскацію майна. Про це повідомила СБУ у своєму Telegram-каналі.

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки довічний термін ув’язнення отримала агентка ФСБ, яка діяла на Черкащині. Зловмисниця коригувала ракетні удари РФ по території регіону. Серед основних цілей агресора були об’єкти військової інфраструктури Сил оборони", - йдеться в повідомленні відомства. відео дня

Затримання агентки ФСБ / фото: Telegram-канал СБУ

Агентка виїжджала на різноманітні військові об'єкти регіону, проводила розвідку місцевості та дізнавалась деталі розташування об'єктів, а згодом передавала інформацію іншим агентам ФСБ через анонімний чат.

Крім того, як інформує СБУ, зловмисниця намагалась влаштуватися до Черкаської міської військової адміністрації.Якщо б вона змогла зайняти посаду, то отримала б дані про розташування об'єктів критичної інфраструктури регіону.

Проте, працівникам СБУ вдалось своєчасно затримати агентку та притягнути її до відповідальності.

"На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників)", - підсумували у СБУ.

Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Також у відомстві зазначили, що окрім довічного ув'язнення суд конфіскував усе майно жінки.

Інші успішні операції СБУ під час війни в Україні

Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Малюк повідомив, що Служба безпеки безперервно веде полювання на системи ППО, зокрема у окупованому Криму.

Також напередодні, 2 липня бійці ГУР, змогли знищити десяток одиниць техніки ворога та показали кадри своєї бойової роботи.

Раніше у рамках 53-го обміну було повернуто 90 військових і 10 цивільних українців, розповів Андрій Юсов. До обміну були причетні працівники СБУ та ГУР.

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