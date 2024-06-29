Полонених повертали через Білорусь: у СБУ та ГУР розкрили деталі обміну

У рамках 53-го обміну було повернуто 90 військових і 10 цивільних українців, розповів Андрій Юсов.

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Повернення українських полонених / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Служба безпеки України опублікувала ексклюзивні кадри повернення українців із полону.

"Це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", - сказано в повідомленні.

У СБУ наголосили, що життя кожного українця - це найвища цінність, і зазначили, що працюють над тим, щоб виконати доручення президента і повернути з полону кожного українця.

Зазначимо, що судячи з опублікованих кадрів, полонених українців повертали через Білорусь.

Дивіться відео - в СБУ показали кадри повернення полонених українців:

Що кажуть у ГУР

Як наголосив представник ГУР МОУ, представник Координаційного штабу, капітан Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, 53-й обмін, у рамках якого було повернуто 90 військових, 10 цивільних українців завершився, а факт утримання цивільних українців у російському полоні свідчить про геноцидний характер війни РФ проти України.

"Цієї ночі завершився 53-й обмін з моменту повномасштабної російської агресії. У рамках цього обміну повернуто 100 українців, як військових, так і цивільних (90 військових, 10 цивільних). І всього з моменту повномасштабної війни з російського полону в рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з полоненими - 3310 українців та українок. Як військових (переважно), так і цивільних", - зазначив він.

Представник ГУР уточнив, що ворог вчиняє воєнні злочини та ігнорує міжнародне гуманітарне право.

"Ці люди не мали б опинитися в жодному полоні і їхні права не мали б бути обмежені. "Вина" цих людей - у тому, що вони не підкорилися російській окупації. Двоє священиків греко-католицької церкви Гелета і Левицький були заарештовані і перебували в надзвичайно важких умовах під великим тиском, тобто були заарештовані під час молитви, за молитву і за те, що представляли українську церкву", - каже він.

Що відомо про тих, хто повернувся з полону

Співрозмовник підкреслив, що Наріман Джелял був заарештований окупантами за те, що не відмовився від своєї кримськотатарської та української ідентичності. Інший приклад - Олена Пех - вчителька.

Юсов додав, що в полоні агресора перебувають тисячі українських цивільних, і це - кричущий масштабний злочин з боку путінської Росії.

Щодо умов утримання цивільних українців порівняно з військовими полоненими, представник ГУР окреслив, що все залежить від ситуації, але в багатьох випадках цивільних українців утримують у не призначених для цього місцях, за межами навіть "правових умов" країни-агресора.

Частину заручників було повернуто також із території поплічника РФ - Білорусі, але представник ГУР не став уточнювати деталей, як це було досягнуто, зазначивши, що це - результат складної, кропіткої та комплексної роботи.

Він запевнив, що Україна боротиметься, за кожного громадянина країни, де б вони не перебували.

Юсов додав, що загалом 53-й обмін відбувся за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів і Святого престолу у Ватикані.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Обмін полоненими - останні новини за темою

Із російського полону повернулися 90 наших захисників. Серед них військові ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. "Серед них - 52 захисники Азовсталі, полонені з ЧАЕС... Це важливий обмін. Ключове для нас - повернути всіх наших людей додому. Щоб кожен військовий обійняв рідних, ступив на рідну землю, дихав вільним повітрям. Завдання від Президента - повернути всіх. Дякую нашій команді за роботу. Вдячний ОАЕ за сприяння обміну. Повернемо всіх", - написав глава ОП Андрій Єрмак.

Також повідомляється, що загалом Україні вдалося повернути вже 3300 наших людей із російського полону.

Як повідомлялося раніше, у Мережі з'явилися зворушливі відео з кадрами повернення українських захисників. На кадрах видно, як наші військові виходять з автобусів. В їхніх очах, незважаючи на втому, помітне неймовірне щастя. Напевно, багато хто до останнього не вірив у те, що саме цього дня вони зможуть повернутися на рідну землю.

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