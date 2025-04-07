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З України хочуть зробити "сталевого дикобраза": ЗМІ розкрили намір Європи

Руслан Іваненко
7 квітня 2025, 13:53
202
Як країни Європи готується зміцнити оборону країни.
Євросоюз, зброя
Європа анонсувала збільшення виробництва зброї Україною / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Європа планує збільшити військову допомогу Україні до 40 млрд євро
  • Українські підприємства нарощують виробництво техніки та боєприпасів

Перспектива завершення війни з Росією залишається віддаленою, а військова допомога з боку Сполучених Штатів може в будь-який момент призупинитися. На тлі цієї невизначеності Європа активно шукає шляхи зміцнення обороноздатності України, поступово формуючи власну стратегію. Згідно з матеріалом The Economist, у Європі переконані: найкраща гарантія безпеки для України – це забезпечення її арсеналу найсучаснішим озброєнням.

19 березня Єврокомісія представила амбітний план — так звану "стратегію дикобраза", мета якої — укріплення оборонної здатності України через дві основні ініціативи.

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Перша лінія оборони: закупівля та постачання озброєнь

Європейський Союз планує значно збільшити закупівлю боєприпасів і сучасних систем озброєння для України, включаючи ключові компоненти протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про ракетні комплекси, здатні захистити від загроз з повітря.

Друга лінія оборони: зміцнення української промисловості

Другим важливим кроком стане підтримка та розвиток власної оборонної промисловості України. Європа вважає, що створення самостійного військового виробництва є найефективнішим та найбільш рентабельним шляхом зміцнення армії. Враховуючи це, Європейський Союз планує подвоїти військову допомогу Україні цього року до рекордних 40 мільярдів євро.

Від відновлення до інновацій: Україна на шляху до відродження ВПК

Хоча після здобуття незалежності в 1991 році українська військова промисловість переживала спад, потужності національного оборонного комплексу не зникли. Сучасні технології та інженерна база дозволили швидко адаптуватися після початку російської агресії. Наразі Україна має амбіційні плани щодо виробництва 5 мільйонів FPV-дронів та понад 30 тисяч безпілотників дальнього радіусу дії. Крім того, на горизонті — виробництво 3 тисяч крилатих ракет "Довгий Нептун" та новітніх ракет-дронів "Паляниця" з турбореактивним двигуном.

Прискорення виробництва техніки

Зазначимо, що виробництво традиційної техніки також значно зросло. Наприклад, у 2024 році Україна відправила на фронт понад 2,5 мільйона артилерійських і мінометних снарядів. Самохідна гаубиця "Богдана" від КЗВВ тепер виробляється втричі швидше, ніж аналоги від французької компанії Nexter. І це тільки початок: український комплекс РЕБ "Ліма" вже здатен вивести з ладу систему наведення російських планерних бомб, ставши важливим елементом електронної боротьби.

З України хочуть зробити 'сталевого дикобраза': ЗМІ розкрили намір Європи
Нептун Інфографіка / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик заявив, що частина міста Торецьк зайнята російськими окупантами. Ворог продовжує обстрілювати місто з усіх можливих засобів ураження.

Тим часом військовий аналітик Юрій Федоров нагадав, що російський диктатор Володимир Путін знову заговорив про "вихід" армії РФ на Одесу. Однак такий шанс з'явиться в окупаційної армії тільки, якщо їй вдасться захопити Запоріжжя.

Також раніше британський офіцер спрогнозував, що перемир'я в Україні настане до Великодня, і назвав передумови. ЗСУ та окупанти перейшли до активних дій на фронті.

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Що відомо про САУ "Богдана"?

2С22 "Богдана" - українська 155-мм самохідна артилерійська установка на колісному шасі, яка стала першою українською САУ, розробленою під стандартний для країн НАТО калібр 155 мм. Вперше вона була задіяна у бойових діях у 2022 році у битві за острів Зміїний. Вже у 2023 році гаубицю офіційно прийняли на озброєння ЗСУ. Про це повідомляє Вікіпедія.

Зазначається, що 25 лютого 2022 року розробники "Богдани" отримали розпорядження про знищення української САУ, щоб вона не дісталася ворогу. У Краматорську розібрали дослідний зразок на деталі та вивезли їх у Житомир. Там САУ знову зібрали та відправили на фронт. Ці гаубиці використовували також на Бахмутському напрямку, а також на півночі країни, знищивши окупантів, які обстрілювали прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Самохідна артилерійська установка 2С22 "Богдана" має такі характеристики:

Шасі:

  • КрАЗ-63221 (прототип);
  • МАЗ-6317, Tatra 815-7 (серія).

Вага: 28 т.

Обслуга: 5 осіб.

Швидкість руху:

  • по трасі: 80 км/год;
  • по пересіченій місцевості: 30 км/год.

Запас ходу:

  • по трасі: 800 км;
  • по пересіченій місцевості: 300 км.

Характеристики бойової частини:

  • калібр: 155 мм;
  • довжина ствола: 52 калібра;
  • кути підвищення: +5…+65°.

Автомат заряджання на 6 снарядів (передбачений конструкторською документацією).

Швидкострільність: 6 пострілів на хвилину (за наявності автомату заряджання).

Боєзапас: контейнери на 20 снарядів.

Дальність вогню:

  • мінімальна: 780 м;
  • максимальна: осколково-фугасний снаряд: 42 км; активно-реактивний снаряд до 60 км.

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